Kasihan Wirda Mansur, Bikin Caption Bahasa Inggris di Instagram, Malah Dicibir: Grammar Amburadul!

ERA.id - Saat ini, sosok putri pendakwah kondang Yusuf Mansur, Wirda Mansur menjadi perbincangan publik. Bahkan, dirinya sempat berada di jajaran Trending Topic Twitter Indonesia pada Sabtu (26/2/2022) malam. Hal ini masih berhubungan dengan Wirda yang mengaku menempuh pendidikan di 4 kampus.



Video klarifikasinya itu, yang disebut 'klasifikasi', dibagikan di Instagram Stories-nya pasca namanya ramai di Twitter. Wirda Mansur mengaku kuliah di University Oxford, Raffles University, University of Buckingham dan Institut Qur'an Jakarta.



"Gini ya, yang bilang katanya gue tuh kuliah di tiga kampus, iya itu bohong, karena sebenarnya bukan tiga, tapi empat, say," ucap Wirda Mansur, dikutip dari Istagram @wirda_mansur



"Queen Halu of The Year Wirda Mansur," tulis netizen.



Selain itu, ada juga netizen yang gagal fokus dengan pengakuan Wirda Mansur soal kemampuan berbahasa Inggris. Mulanya, ada netizen yang penasaran dan bertanya skor IELTS Wirda Mansur. Perempuan berusia 20 tahun ini mengaku 8,5. Bahkan, ia berambisi mendapatkan skor 9.

Pengakuan Wirda Mansur (Foto: Instagram/@wirda_mansur)





"Kak pernah tes IELTS gak? Kalau pernah dapat skor berapa hehe?" tanya netizen.



"8,5 dong. Baruuu aja kemarenan tesnya. Gregettttt pengen 9," jawabnya.



Sayangnya, banyak netizen yang tak percaya. Sebab, Wirda pernah salah menuliskan caption. Ia kala itu membagikan foto bersama ayahnya dengan menuliskan 'He my first love, he my best friend, that i call as dad'.





Kebanyakan netizen menunjukkan sebagai to be auxiliary verb pada kalimat tersebut. Ada pun yang menyenggolnya dengan skor 8,5.



"HE IS WOI IS BELAJAR S+ TO BE GASI? WKWKWK JANGAN-JANGAN IELSTSNYA NYOGOK," tulis akun @anz****_

"IELTS 8,5, tapi captionnya RIP ENGLISH...," kata akun @nhm****



"IELTS dapat 8,5 tapi grammar masih amburadul," ungkap @sadam_****

"Awowkowkow 8,5 grammarnya aduhai." lanjut akun @oddo_****

