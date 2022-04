Bukan Rp1 Triliun, Ustaz Yusuf Mansur Kini Optimis Dapat Rp200 Triliun: Langsung Diviralkan sama Allah!

ERA.id - Saat ini, pendakwah kondang Ustaz Yusuf Mansur jadi perbincangan publik. Sebab, muncull video dirinya marah-marah mengaku butuh dana sebesar Rp1 triliun demi menghidupkan Paytren. Ia emosi karena harus terseret ke ranah hukum.



Terkait kasusnya ini jadi viral, Ustaz Yusuf Mansur buka suara lewat Instagram pribadinya. Ayah Wirda Mansur ini membagikan foto berisi tangkapan layar percakapannya dengan seseorang di WhatsApp. Orang tersebut menyinggung Ustaz Yusuf Mansur soal Rp1 triliun.

Pesan Ustaz Yusuf Mansur (Foto: Instagram/@yusufmansurnew)





"Garunda.. kata gurunda, kalau ada keinginan itu kalau ada keinginan itu kudu dibilang ke banyak orang. Makin banyak orang yang kita bilangin, makin cepat terwujud," ungkap seseorang yang mengirimkan pesan untuk Ustaz Yusuf Mansur.



Ustaz Yusuf Mansur (Foto: Twitter)





"Salah itu, 200 T. Itu 1T mah contoh doang Hehehe bahwa jangan sampe salah jalan, butuh ya butuh. Tapi kalo salah jalan, tar malah ribet. Sip dah jadi bukan 1 T. 200 T. Per bulan. Hehehe," balasnya.



Lewat caption-nya, Ustaz Yusuf Mansur justru merasa senang karena banyak yang menjatuhkannya. Dalam klarifikasi ini, ia membawa-bawa putrinya, Wirda Mansur.



"Jeddeeeerrr... Hahaha. Demen saya mah yg gini2, hehehe. Tar saya sama Wirda, ngobrol banyak ttg DREAM, PRAY, ACTION, dan seputar hal2 yg ramai dan diramaikan... Di YouSufe akun channel Yusuf Mansur New dan YouSufe akun channel Wirda Mansur." tulisnya.



Sebelumnya, video Ustaz Yusuf Mansur tengah marah-marah karena ucapan 'Saya butuh duit Rp1 triliun' jadi viral di Twitter. Dalam video itu, Ustaz Yusuf Mansur marah-marah sambil menggebrak meja.



Rupanya video emosi Yusuf Mansur adalah video pada 2021 lalu. Paytren Official sempat mengunggah video tersebut pada 26 Agustus 2021.



"Emang kita ngurusin saham itu ngurusin ape? Emang kita masuh perusahaan sini situ, emang buat siapa? Yang saya lakukan buat Paytren!," ungkapnya dengan nada keras.



Selain itu, Ustaz Yusuf Mansur juga menyenggol soal uang Rp1 triliun. Saking emosinya, ia menggebrak meja.



"Saya butuh duit Rp1 triliun." ucapnya marah-marah sambil menggebrak meja.

Tag: Ustaz Yusuf Mansur