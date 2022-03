Kim Kardashian Resmi Cerai dari Kanye West

ERA.id - Kim Kardashian resmi melajang setelah pengadilan Los Angeles mengabulkan permintaannya untuk bercerai dengan rapper Kanye West setelah hampir delapan tahun menikah.



Pebisnis dan bintang reality show "Keeping Up with the Kardashian" mengajukan perceraian setahun lalu, menyebut perbedaan yang tak bisa diselesaikan dengan Kanye sebagai alasan. Pasangan ini dianugerahi empat anak yang berusia dua hingga delapan tahun.



Kanye West (44) tidak setuju dengan perceraian itu dan terang-terangan meminta Kim untuk kembali rujuk. Dalam unggahan barunya di Instagram, dia mengkritik cara Kim mengasuh anak dan hubungannya dengan aktor Pete Davidson dari "Saturday Night Live".



Tag: Kim Kardashian Kanye West