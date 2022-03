Ibu Manfaatkan Nama Anak Demi Berutang, Han So Hee Angkat Tangan dan Tak Mau Tanggung Utang

ERA.id - Aktris asal Korea Selatan Han So Hee buka suara terkait kasus penipuan yang dilakukan oleh ibunya. Han So Hee menegaskan dia tidak akan membayar atau pun menanggung utang tersebut.



Melalui agensi yang menaungi dirinya, 9ato Entertainment, agensi mengungkap kronologi kejadian yang menyeret pemain film My Name tersebut. Dikatakan oleh agensi bahwa ibu Han So Hee membuka rekening atas nama dirinya sewaktu dia kecil.



"Ibu (Han So Hee), Shin menggunakan rekening bank atas nama Han So Hee dalam proses peminjaman uang. Nona Shin secara sewenang-wenang membuka rekening bank ketika Han So Hee masih di bawah umur, dan dia menggunakan rekening itu untuk meminjam uang tanpa sepengetahuan Han So Hee," kata agensi dikutip Soompi via Naver, Senin (7/3/2022).



