Sempat Merasa Terpukul, Agensi Tegaskan Han So Hee Tidak Terlibat dengan Kasus Judi Ilegal Ibunya

ERA.id - Agensi Han So Hee, 9Ato Entertainment akhirnya buka suara terkait skandal yang melibatkan ibu sang aktris. Ibu Han So Hee yang disebut sebagai Nyonya Shin ditangkap karena mengoperasikan 12 tempat judi ilegal.

Atas tindak kriminal yang dilakukan Shin tersebut, agensi menegaskan bahwa Han So Hee sama sekali tidak terlibat. Namun, tak dipungkiri bahwa Han So Hee merasa terpukul atas apa yang terjadi pada sang ibu.

“Laporan kemarin mengenai ibu So Hee adalah ranah sangat pribadi yang dilakukan oleh ibunya, dan artis kami sangat terpukul mengetahui masalah tersebut melalui artikel,” pernyataan agensi, Selasa (3/9/2024), dilansir dari Allkpop.

“Kami ingin menegaskan kembali bahwa insiden ini adalah pekerjaan sewenang-wenang ibunya, yang tidak ada hubungannya dengan sang aktris,” tegasnya.

Kemudian agensi juga meminta maaf terkait kabar buruk dari ibu Han So Hee tersebut, yang sebenarnya tidak terkait dengan pekerjaan bintang drama My Name itu.

“Kami juga meminta maaf karena menyampaikan berita tidak mengenakkan karena masalah pribadi, yang tidak terkait dengan pekerjaan,” pungkas agensi.

Sebagai informasi, Han So Hee diketahui memang sudah lama memilih untuk tidak berhubungan dengan sang ibunda. Sebelum tertangkap karena pengoperasian tempat judi ilegal, ibu Han So Hee juga sudah pernah terlibat kasus penipuan, yang mewajibkannya membayar denda.