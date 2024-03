Penuh Kontroversi, Ryu Jun Yeol dan Han So Hee Berakhir Putus

ERA.id - Di tengah kontroversi yang terjadi, Ryu Jun Yeol dan Han So Hee dikabarkan telah putus. Keduanya putus hanya berjarak dua minggu dari konfirmasi mereka berpacaran, yakni pada 15 Maret 2024 lalu.

Kabar putusnya Ryu Jun Yeol dan Han So Hee ini sudah dikonfirmasi oleh agensi masing-masing. Agensi Ryu Jun Yeol, C-Jes Studio membenarkan bahwa sang aktor sudah mengakhiri hubungannya dengan Han Soe Hee.

"Benar bahwa Ryu Jun Yeol telah putus dengan Han So Hee," kata C-Jes Studio dilansir dari Koreaboo, pada Sabtu (30/3/2024).

Agensi Han So Hee, 9ATO Entertainment juga menyatakan hal yang sama. Mereka menyampaikan bahwa putusnya Han So Hee dan Ryu Jun Yeol karena menyadari untuk lebih baik berkarier sebagai aktor dibandingkan menghabiskan waktu untuk hubungan pribadi.

"Han So Hee dan Ryu Jun Yeol telah putus. Mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka sebagai aktor lebih baik. Mereka berjanji untuk tidak menghabiskan waktu untuk emosi atas persoalan pribadi lebih panjang," kata agensi Han So Hee.

9ATO Entertainment juga menyampaikan bahwa Han So Hee menyadari bahwa belakangan cara ia berbicara di hadapan publik tidak benar. Bintang The World of Married itu meminta maaf atas perbuatannya dan agensi juga berjanji akan membantu Han So Hee menghadapi masalah yang belakangan ini terjadi.

"Bagaimana ia berbicara ke publik itu tidak benar. Dia minta maaf. Dia akan menerima apa pun kritikan yang diberikan," tutur agensi.

"Namun, tanggung jawab kami besar, untuk tidak bisa melindunginya sebagai agensinya. Perusahaan gagal dan kami akan berefleksi. Meskipun terlambat, kami akan berusaha membenarkan itu semua mulai dari sekarang. Dia akan kembali dengan lebih sehat," lanjut agensi Han So Hee.

Sementara itu, kabar kencan Han So Hee dan Ryu Jun Yeol ini muncul setelah seorang sumber menyebutkan mereka menghabiskan liburan bersama di Hawaii. Agensi keduanya sempat membantah kabar tersebut.

Kemudian rumor mereka menjalin hubungan dari perselingkuhan mencuat ketika Hyeri mengunggah Instagram Stories dengan kalimat "Ini menarik", yang diduga menyindir Han So Hee dan Ryu Jun Yeol. Lalu Han So Hee juga mengunggah Instagram Stories yang menjelaskan posisinya dan menyematkan kalimat akhir "Aku juga merasa ini menarik".

Postingan Hyeri dan Han So Hee ini pun ramai dibahas dan disebut bahwa keduanya saling menyindir. Sampai akhirnya Han So Hee merilis konfirmasi kencannya dan Ryu Jun Yeol secara pribadi, diikuti dengan konfirmasi dari agensi mereka.

Terakhir, sebelum kabar putus dikonfirmasi, Han So Hee kembali membuat postingan sindiran di Instagramnya. Ia menyindir pihak yang diam atas masalah ini, yang diduga ditujukan kepada Ryu Jun Yeol dan Hyeri.