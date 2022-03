Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan Ditahan dan Terancam 20 Tahun Penjara, Sang Istri: I Love You So Much Forever!

ERA.id - Bareskrim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan sebagai tersangka atas kasus penipuan berkedok trading binary option Quotex pada Selasa (8/3). Bahkan, Doni terancam hukum pidana 20 tahun penjara.



Pasca Doni Salmanan ditetapkan tersangka, sang istri, Dinan Fajrina memberikan dukungan kepada sang suami tercinta. Lewat Instagram Stories-nya, ia mengaku akan selalu mencintai Doni Salmanan, apapun yang akan terjadi. Sampai kapanpun, Dinan mengaku akan selalu berada disisi Doni Salmanan sampai selamanya.

"I love you so much forever and ever baby, will always stand with so much love and compassion beside you. Always have and always will. We can do this together sayang. Bismillah, inna ma'al usri yusro (Aku sangat mencintaimu selamanya sayang, akan selalu berdiri dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang di sampingmu. Selalu dan akan selalu. Kita bisa melakukannya bersama sayang. Bismillah, inna ma'al usri yusro)," tulisnya.



"Setelah menikah baru sadar bahwa suami yang dibutuhkan itu bukan yang putih, tinggi, ganteng, kaya. Tapi, suami yang dibutuhkan itu adalah yang bertanggungjawab. Yang selalu ngasih hal terbaik buat istrinya," tulisnya, dikutip dari Instagram @donisalmanan.



"Yang pengertian dan meluangkan waktu untuk istri. Yang selalu menghargai usaha istri selalu bilang 'tolong, maaf dan makasih'. Yang selalu menemani istrinya dengan lemah lembut dan penuh kebaikan," lanjutnya.



Lewat caption-nya, Doni Salmanan mengaku dirinya sangat mencintai istrinya sampai selamanya. Ia berharap agar semua permasalahannya bisa terlewatkan bersama sang istri tercinta.



"I love you forever kita bisa lewatin semua ini Bismillah," tulisnya.

