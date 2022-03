4 Bulan Tunangan, Awkarin Isyaratkan Putus dan Menyesal Balik dengan Mantan: Lamaran Cuma Prank!

ERA.id - Saat ini, selebgram sekaligus influencer, Karin Novilda atau biasa dipanggil Awkarin mengisyaratkan sudah putus dari tunangannya, Gangga Kusuma. Setelah 4 bulan dengan Gangga, Awkarin mengaku menyesal balikan dengan mantan kekasihnya itu.



Lewat akun Twitter-nya, perempuan berusia 27 tahun ini meluapkan rasa kekesalannya. Mulanya, Awkarin me-retweet unggahan mengenai cara menghindari sakit hati. Lewat caption-nya, ia menambahkan 3 cara lagi versi dirinya.

"3. Ngga usah nyari-nyari penyakit dengan balikan sama mantan. 4. Ngga usah ngepost kalo dilamar, bisa jadi itu cuma prank. 5. Ngga usah nangis kalo udah kejadian. Salah sendiri," tulisnya.



Lalu, Awkarin menceritakan seolah-olah trauma dengan Gangga Kusuma. Awkarin meminta maaf karena sudah mengecewakan fansnya dan mengaku menyesal karena percaya dengan janji Gangga.



"Saya belum pernah menggunakan telepon yang biasa saya gunakan untuk menghindari kontak dengan siapa pun yang dapat membawa saya ke keadaan yang jauh lebih buruk," ungkapnya.



"Saya minta maaf jika saya telah mengecewakan semua orang. Saya menyesal. Saya terluka dan saya tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa. Saya dalam trauma besar," lanjutnya.



Dicuitan berikutnya, Awkarin berpesan kepada setiap orang untuk bersyukur memiliki pasangan yang baik dan masih setia sampai sekarang ini.



"I’m sorry for everything. Syukurin aja apa yang kalian punya dan siapa yang kalian punya sekarang. Nggak semua orang cukup beruntung buat punya itu," ungkapnya.



Cuitan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan dukungan dan semangat untuk Awkarin yang tengah bersedih karena gagal menikah dengan Gangga Kusuma.



"It's time to cheer yourself Rin. Ayuk kuat yuk Karin bisa. Bahu nya lebih dikuatin lagi. Gue tau lo tuh bisa jadi seseorang yg kuat banget. so many people loves you okay!!!!," tulis akun @galaxi****

"Ahhhh andai bisa peluk online, it's everything gonna be alright karinnnn. Semangattt," kata akun @Ayusuci****

"Take your time kak! Remember, that you're preciuous! Sending virtual hug to you!." lanjut akun @sallypri*****

