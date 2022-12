Julian Jacob Lamar Mirriam Eka, Netizen: Bukannya Dia Sahabat Brisia Jodie?

ERA.id - Pasca putus dengan Brisia Jodie, Julian Jacob menjalin hubungan asmara dengan Mirriam Eka atau yang biasa disapa Maria Eka. Meski jarang umbar kemesraan ke publik, hubungan keduanya sudah masuk tahap serius dengan Julian yang melamar Mirriam.



Momen lamaran ini dibagikan oleh Julian lewat unggahan Instagram Stories. Terlihat Julian mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih berlutut dan memberikan cincin di hadapan Maria.



Maria yang tampil mengenakan dress berwarna putih terlihat terharu dan awalnya tak bisa berkata-kata. Kemudian Julian memintanya untuk menikah, Maria memberikan jawaban dengan tersipu malu.



"Will you marry me, Maria Eka?" tanya Julian Jacob.



"Yes," jawab Maria Eka, dan Julian Jacob pun memeluknya yang diiringi sorakan bahagia teman mereka.



Lamaran Julian Jacob ke Maria Eka ini sontak mencuri perhatian netizen. Terlebih diketahui Maria Eka merupakan sahabat Brisia Jodie, yang sebelumnya pernah berpacaran dengan Julian Jacob.



"Bukannya Maria Eka sahabatnya Brisia Jodie?" tanya salah satu netizen, di unggahan @rumpi_gosip.



"Ntar abis dilamar, ngelamar temannya Maria Eka," ucap yang lain.



"Biar udh tunangan belum tentu sampe tahap akhir, apalagi modelan lakinya begini," sambung yang lain.