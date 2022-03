Soroti Brand yang Ngaku Tampil di Paris Fashion Week, Oscar Lawalata: Fashion Tak Tumbuh dari Sensasi

ERA.id - Desainer Oscar Lawalata buka suara soal brand lokal yang mengaku-ngaku tampil di Paris Fashion Week.

Diketahui, publik dihebohkan dengan sederet brand lokal Indonesia yang mengaku-ngaku tampil di acara bergengsi Paris Fashion Week 2022. Salah satu brand lokal yang mencuri perhatian adalah MS GLOW dan Geprek Bensu.



Kenyataannya, brand Indonesia itu melakukan gelaran Paris Fashion Show bekerja sama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs). Lewat Instagram pribadinya, Oscar Lawalata merasa jika brand lokal ingin membawa namanya ke kancah internasional, dibutuhkan tim solid agar paham dengan dunia fashion.

Unggahan Oscar Lawalata (Foto: Instagram/@oscarlawalata)

"Apapun alasannya uang yang dibuang menjadi sia-sia dan menjadi hasil yang memalukan. Mengangkat kreatifitas fashion anak bangsa diperlukan team solid dan mengerti kelayakan pentas dunia. Fashion tidak tumbuh dari sensasi," tulisnya.



"Fashion Itu Tidak Mudah," lanjutnya sembari menuliskan tagar #mariberbagipengalaman dan menandai akun Instagram Menteri Pariwisata Sandiana Uno dan Gekraf.





"Another Indonesian Fashion Inspiration From Sulawesi. Fashion lahir dari luhur budaya berkembang menjadi sebuah kebanggan identitas sebuah Bangsa. Bangsa yang besar adalah Bangsa yang berdiri dan berkembang pada akar Budaya nya #slowfashion #indonesianfashion #imindonesia," ungkapnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa malu dengan beberapa brand lokal yang mengaku-ngaku tampil di Paris Fashion Week.



"Aselik. Bikin malu aja. Wong fashion show kok ada menu geprek-geprek segala. Gitu kok ya disupport ama Pak Pamerintah ya. So embarrasing," tulis akun @xinda***

"Setuju banget menghambur-hamburkan uang demi kebohongan publik padahal cuma buat pamer di sosmed jalan-jalan doang ga ada kegiatan apa-apa," kata akun @hendra0****

"Iyaaa bikin malu, tidak punya integritas, tidak punya nilai kejujuran. Mau mendunia yang ada malu-maluin." lanjut akun @numberr****

