Kritik Pedas Brand Indonesia yang Ngaku Ikut Paris Fashion Week, Nikita Mirzani: Pembohongan Publik, Mereka Beli Slot!

ERA.id - Nikita Mirzani menanggapi polemik brand-brand Indonesia yang mengaku tampil di Paris Fashion Week 2022, kini menuai polemik. Seperti diketahui, sejumlah brand Indonesia seperti MS GLOW dan Geprek Bensu jadi perbincangan publik. Sebab, mereka mengklaim tampil di Paris Fashion Week.



Banyak netizen melihat momen Paris Fashion Week 2022 malah mempermalukan Indonesia. Kenyataannya, brand Indonesia yang kini terbang ke Paris melakukan gelaran Paris Fashion Show bekerja sama dengan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs).



Lewat Instagram Nikita Mirzani, ia mengatakan brand non-fashion tidak masuk akal tampil di Paris Fashion Week. Ia juga membagikan foto agenda fashion show di Paris Fashion Week dan tidak ada brand-brand asal Indonesia.

Nikita Mirzani (Foto: Instagram/@nikitamirzanimawardi_172)





Geprek Bensu ngaku tampil di Paris Fashion Week (Instagram @jordionsu)





Lebih lanjut, Nikita Mirzani mengklaim dirinya kerap bolak-bolik ke Paris. Sehingga, dirinya tahu bahwa sejumlah brand sangat sulit untuk tampil di Paris Fashion Week. Ibu anak tiga ini menegaskan tak iri dan dengki terhadap brand tersebut.



"Nggak ada maksud dan tujuan apapun dari postingan gue. Gue cuma mau kasih tau kalian hal yg sebenar-sebenarnya. Karena secara gue udh bolak-balik paris dan banyak teman-teman tinggal disana pada blng susah sekali untuk masuk PFW," ungkapnya.



"Nggak ada yang iri apalagi dengki dan ga ada juga yang julid. Biar kita sama-sama belajar aja. Biar sama-sama pinter. Dan biar Indonesia lebih maju lagi orang-orangnya. Ga ush blng ga pansos ga makan yah. Saya makan nya cuma nasi pke sayur asem ikan asin sambel terasi jadi," lanjutnya.



Perempuan berusia 35 tahun ini juga menyenggol sebuah brand skincare asal Indonesia. Nampaknya, ia menyindir pendiri MSGLOW, Shandy Purnamasari.



"Oh iya saya sedikit shocked ketika ada salah 1 brand skincare teriak-teriak Di Pinggir jalan Paris yg Yang sedang menayangkan video-video brand ambassador nya sambil berteriak dgn bangga nya bisa Di puter di jalan tsb. Padahal ga ada yang liat cuma rombongan mereka aja heboh sendiri. Lalu pas acara fashion show in Paris," katanya.



"Mereka sibuk menyuruh semua rombongan nya untuk live instagram. Supaya bisa Di liat sama warga indonesia, live IG itu juga termasuk Dalam Kontrak perjalanan show in Paris. Pas show juga cuma rombongan mereka doang yg nonton trs berisik alias ganggu abis." tutupnya.

