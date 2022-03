Diduga Putus dengan Thoriq Halilintar, Fuji Pamer Mata Sembab Bak Habis Nangis: I Am Okay, InsyaAllah

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari pasangan Thoriq Halilintar dan Fujianti Utami Putri alias Fuji. Pasangan yang dijuluki Thofu ini dirumorkan putus. Sebab, Thoriq menghapus momen kebersamaannya dengan adik mendiang Bibi Andriansyah. Selain itu, sinyal hubungan mereka retak dari unggahan terbaru dari Fuji.

Fuji memamerkan wajahnya yang tengah bersedih. Dalam foto itu, Fuji matanya terlihat sembab seperti habis menangis. Dilansir dari akun gosip Instagram @lambegosiip, akun itu membagikan foto Fuji yang matanya sembab.

Fuji (Foto: Instagram/@lambegosiip)

"Matanya sembab," tulisnya.

"Aku baik-baik aja kok InsyaAllah," lanjutnya.

Fuji (Foto: Instagram/@lambegosiip)



Tak hanya itu, Fuji juga kerap ditanyai mengenai hubungannya dengan adik Atta Halilintar yang dikabarkan retak. Kala itu, Fuji tengah melakukan live Instagram dan menikmati dinner.

Banyak netizen yang meminta Fuji untuk melakukan klarifikasi mengenai hubungannya dengan Thoriq Halilintar.

Awalnya, Fuji nampak risih karena selalu ditanya kejelasan hubungannya dengan Thoriq. Namun, Fuji menegaskan dirinya masih baik-baik saja.

Fuji (Foto: Instagram/@lambegosiip)

"Hey, jangan nanyainnya kesitu dong. Kita having fun aja disini, kita healing. I am okay, InsyaAllah," katanya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Sebagian netizen tak rela jika Fuji dan Thoriq Halilintar harus putus. Namun, sebagian lainnya merasa kabar putus tersebut hanyalah settingan.

"Jangan sampe mereka putus, cuma Thoriq yang bikin Gala nyaman. Dalam hatinya Gala pun berharap kalian bersatu," tulis akun @nura4****

"Dua-duanya orang baik. Semoga mereka baik-baik dan semoga Allah ngasih yang terbaik buat keduanya," kata akun @nailaaxa****

p"Marketing video klip min," ungkap akun @maryami_****

"Marketing, ya kali langsung apus poto-poto. Kemarin ketemu besok putus gitu aja. Dan saling galau-galauan di story. Aku sih nggak percaya." lanjut akun @caramel****

