Peduli Lingkungan dan Orang Utan, Dikta Wicaksono Ajak Banyak Orang Sadar Ikut Lestarikan

ERA.id - Pradikta Wicaksono alias Dikta adalah salah satu selebriti Tanah Air yang merupakan aktivis lingkungan hidup. Ia mempunyai perhatian terhadap satwa endemik Indonesia, orang utan. Lewat kampanye #PelukUntukOrangUtan, vokalis Yovie&Nuno ini mendukung upaya perlindungan habitat orang utan.



Ketika didapuk menjadi Personality Partner Kiehl's Indonesia #PelukUntukOrangUtan, Dikta mengaku sangat senang. Apalagi, Dikta sangat peduli dengan lingkungan alam dan melindungi habitat orang utan.

Kampanye #PelukUntukOrangUtan (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)

"Aku pertama dengar campaign ini sangat happy, karena jarang dengan isu ini. Padahal ini penting, tapi banyak yang menyampingkan," ungkap Dikta dalam acara konferensi pers #PelukUntukOrangutan diselenggarakan Kiehl's dan YKAN di Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan pada Rabu (23/3/2022).



"Aku dari kecil suka binatang, hutan dan alam. Saudara aku suka alam juga, makanya aku happy dengan adanya campaign ini," lanjutnya.



Kampanye #PelukUntukOrangUtan (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





"Kurang peduli itu belum merasakan ketidak pedulian ini. Apalagi dengan teknologi canggih kini kita lebih concert dengan peduli binatang dan alam," ujarnya.



Kedepannya, pelantun lagu "Janji Suci" ini berharap masyarakat Indonesia lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan bisa menjaga serta melestarikan habitat orang utan agar.



"Saya pribadi berharap orang-orang lebih aware peduli agar habitat orang utan tetap ada dan terus melestarikan habitat orang utan." lanjutnya.

Tag: dikta Peduli Orang Utan