Beradegan Intim di Jakarta Vs Everybody dengan Jefri Nichol, Wulan Guritno Punya Syarat Khusus, Apa Itu?

ERA.id - Aktris Wulan Guritno beradu peran dengan Jefri Nichol dalam film Jakarta Vs Everybody. Wulan dan Jefri harus beradegan intim di film yang dibintanginya.



Film Jakarta Vs Everybody mengisahkan tentang sisi gelap kehidupan Jakarta. Disutradari oleh Ertanto Robby Soediskam, film ini banyak menampilkan adegan intim dari Wulan Guritno dan Jefri Nichol.



Wulan mengatakan dalam mengambil adegan intim tersebut dia memiliki persyaratan khusus yang harus dilakukan setipa pemain. Dia mengatakan para pemain harus wangi dan membersihkan badan terlebih dahulu.



adegan intim wulan guritno dan jefri nichol (Dok: Bioskop Online)



Meski memiliki syarat khusus dalam mengambil adegan ranjang, Wulan memastikan bahwa kenyamanan tiap pemeran tetap menjadi nilai utama. Dia pun banyak berdiskusi dengan Nichol maupun Bimo demi mendalami perannya.



"Adegan intim itu nggak mungkin terlihat believable kalau kita nggak nyaman," jelasnya.



Jefri Nichol yang dalam film memang memiliki adegan intim dengan Wulan Guritno pun mengaku dirinya menyanggupi syarat tersebut. Namun dia juga tidak merasa kesulitan lantaran pengambilan adegan intim itu dilakukan saat pagi hari.



"Kalau nggak salah yang sama Mbak Wulan itu pagi ya, jadi fresh banget," jelas Jefri.



Jakarta vs Everybody bercerita tentang Dom (Jefri Nichol) yang memutuskan pergi merantau ke Jakarta untuk mengejar mimpinya sebagai aktor. Di tengah berbagai kesulitan hidup yang menimpanya, ia bertemu dengan Pinkan (Wulan Guritno) dan Radit (Ganindra Bimo), yang membawanya semakin terperosok ke gelapnya kehidupan metropolitan Jakarta.



Film ini tayang secara terbatas melalui platform Bioskop Online dengan harga tiket Rp30.000 mulai 19 Maret 2022.





