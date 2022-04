Dapat Bucket Bunga di Pernikahan Binjin, Gong Hyo Jin Langsung Dilamar Kekasih

ERA.id - Aktris Gong Hyo Jin mencuri perhatian selama pernikahan pasangan artis papan atas Korea Selatan, Hyun Bin dan Son Ye Jin. Gong Hyo Jin dilaporkan segera menikah dengan kekasihnya usai menerima bucket bunga di acara tersebut.



Menurut laporan Sports Chosun, Gong Hyo Jin akan menikah tahun ini dengan kekasihnya yang seorang penyanyi asal Amerika Serikat-Korea Selatan, Kevin Oh. Kabarnya Gong Hyo Jin telah menerima lamaran Kevin Oh dan sedang mempersiapkan pernikahan mereka tahun ini.



Bahkan keluarga Kevin Oh di Amerika Serikat juga menyambut hangat Gong Yo Jin sebagai anggota baru keluarga. Salah satu hal yang menarik perhatian ialah Gong Hyo Jin baru saja menerima bucket bunga dari Son Ye Jin selama pernikahannya, Kamis (31/3/2022).



