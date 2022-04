Terungkap! Pelaku Peretas Kanal YouTube Justin Bieber Hingga Taylor Swift, Orang Asal Spanyol

ERA.id - Saluran YouTube Justin Bieber, Drake, Eminem, hingga Taylor Swift menjadi korban peretasan oleh orang tidak bertanggung jawab. Peretasan itu terjadi pada Selasa (5/4/2022) dengan mengubah dan membagikan video aneh di akun YouTube para artis.



Salah satu bentuk peretasan yang terjadi ini menimpa kanal Justin Bieber dengan mengunggah video aneh di akun resminya. Terlihat video Justin Bieber diubah dengan keterangan 'Justin bieber - Free Paco Sanz (ft. Will Smith, Chris Rock, Skinny flex & Los Pelaos)'



Paco Sanz sendiri merupakan seorang penjahat asal Spanyol yang telah menipu ribuan orang dengan berpura-pura memiliki penyakit mematikan. Saat ini Sanz berada di dalam penjara untuk menjalani hukumannya.



YouTube what’s going on all the top artists channel hacked?? @justinbieber @trvisXX @Drake @LilNasX @theweeknd @kanyewest pic.twitter.com/jUY6KxT85G