Membangun Momentum Kebangkitan Pemimpin dan Kesejahteraan Bangsa

ERA.id - Pada Hari Konsumen, yang bertepatan di tanggal 20 April 2022, Arena Publishing melakukan kegiatan yang bertajuk "Resep untuk Entrepreneur dan Pemimpin Menemukan Solusi di Kala Krisis".

Menurut Ira Pohan, selaku Founder dari Arena Publishing dan Penggagas Buku Knock out, ia dan team sengaja memilih untuk diadakan di tanggal tersebut. Agar menjadi sebuah penanda semangat setiap penulis yang terdiri dari Coach Dr Fahmi (Founder Grounded Business Coaching & Bisnis Coach), Ira Pohan (Founder Arena Rumah Transformasi, Konsultan KPI &Author), Wida Prasojo (Learning Center Head OTO Group), Fauzan Fadel (Sociopreneur & Innovator Millenial), Danang Sudibyo

(Founder PT Ajishaka Andrawina), Sakhrul Mubarak (Direktur Operasional PT Satria Wirabima Jaya), Dr Metz (Owner drmetz Restorative Clinic), Prasya P Ramadhani (Founder Biz Consultare Indonesia), Noviyanti(Entrepreneur dan Prime Prevention Practitioner), Delfa Chaniago(Owner dan CEO PT Bumi Wirastaraya), Marviarum (Financial Planner), Febry Syahputra(Pengusaha/PT Lapan Enam Jaya&Kaprodi Entrepreneurship Jakarta Business School), Donna Marita(Advokat/Lawyer dan Founder PT Donsurya Masputra Utama), Shaqina Nuruly (Auditorpreneur, Lecture dan Author), Wiwik Wulandari (Founder Rumah Kreatif Mandiri) untuk bisa mengibarkan semangat memberikan edukasi yang terbaik untuk para konsumen.



Dalam hal ini konsumennya adalah penikmat buku Knock Out 2 yang terdiri dari Bisnis Owner UMKM yang ingin bangkit dari keterpurukannya hingga bisa Scale Up, para pribadi yang sedang membangun karya dan para pemimpin yang sedang mengalami gejolak pertumbuhan agar terus bisa bergerak menginspirasi.





Tag: hari konsumen buku umkm