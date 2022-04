Rayakan Ulang Tahun Aufar Hutapea, Olla Ramlan: Semoga Kamu Dapatkan yang Terbaik

ERA.id - Meski sudah akan bercerai, Olla Ramlan dan Aufar Hutapea masih tetap mempertahankan hubungan yang baik satu sama lain. Terbaru, Olla bahkan merayakan ulang tahun Aufar, dengan mengunggah potret ayah anaknya itu di Instagramnya.



Melalui keterangan unggahannya, Olla menyampaikan ucapan selamat dan harapan untuk Aufar, yang kini sudah dianggapnya sebagai teman. Tak hanya itu, Olla juga berharap Aufar mendapatkan yang terbaik untuk hidupnya di masa depan.



"Today and every day, wishing only the best for you bestie. Happy milad abang @aufar.hutapea," tulis Olla, pada Sabtu (23/4/2022).



