Kisah Lama Duta Sheila On 7 Pernah Tolak Cinta Dian Sastro Viral Lagi: Ditolak 2 Dekade Lalu

ERA.id - Lama tak terdenngar kabarnya, Duta vokalis Sheila On 7 tiba-tima menjadi perbincangan publik. Banyak netizen membandingkan sang musisi dengan pria yang kini viral gegara mengejek gaya bernyanyi Andika Kangen Band, yakni Tri Suaka.



Pelantun "Sephia" ini dinilai sudah jauh lebih membumi ketimbang musisi pendatang baru. Duta dinilai sebagai penyanyi yang permintaannya tak neko-neko saat sedang manggung. Bahkan, ia meminta makan dan akomodasi simpel ketika acara manggung.



Tak hanya itu, Duta Sheila On 7 juga hanya meminta keberadaan tenaga medis, damkar dan ambulans ketika manggung. Banyak netizen yang menyeret urusan percintaan Duta Sheila On 7.



Isu Dian Sastro ditolak cintanya (Foto: Twitter/@potretlawas)





"Kalau Duta Sheila On 7 trending begini, kebanyakan orang pasti melu seneng, ikut bahagia," kata akun Twitter @potretlawas.



"Yang was-was mungkin pengagum garis keras Dian Sastro - karena akan ada yang menceritakan ulang kabar angin soal cinta ditolak 2 dekade lalu#selingan," lanjutnya.



Ia menilai banyak orang berpandangan Dian Sastro kehidupannya tidak ada kekurangan. Namun, ia merasa ada hal yang kurang dalam hidup pemain film AADC ini, yakni cintanya ditolak Duta Sheila On 7.



"Dian Sastro itu tidak ada cela, kata seseorang. Kecuali 2 hal: soal cintanya yang ditolak dan pernikahannya dg anak keluarga kaya raya Jakarta berinisial Sutowo," kata unggahan Potret Lawas.



"Lanjutnya: yang pertama kabar angin, yang kedua nyata dan kerap ditarik-tarik jadi dalil penguat kabar angin tsb," tuturnya melanjutkan.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka merasa Duta Sheila On 7 memilih istrinya karena lebih spesial ketimbang Dian Sastro.



"Yg ditolak mbak dian sastro sama pak duta,karena pak duta lebih yg jd istrinya sekarang,kalo ga salah," tulis akun @asal****15

"Duta beneran living legend lah, seorang Dian Sastro aja bisa ditolak," ungkap akun @tokapak****

"Cantik tapi tertolaque cintanya sama mas duta wahahaha." lanjut akun @mad_new****



Namun, kabar itu sampai sekarang masih jadi isu belaka. Sebab, baik dari Duta Sheila On 7 maupun Dian Sastro belum memberikan klarifikasi.





Tag: Dian Sastrowardoyo Dian Sastro Sheila On 7