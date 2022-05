Mencoba Bijak, Ragil Mahardika Angkat Bicara Soal Sikap Deddy Corbuzier Take Down Video: Berbeda Bukan Berarti Jahat

ERA.id - Setelah ramai acara podcast bersama pasangan gay yang viral, Ragil Mahardika dan Frederik Vollert, Deddy Corbuzier meminta maaf dan memutuskan untuk take down konten tersebut. Gegara mengundang Ragil dan Fred di acara podcast-nya, Deddy Corbuzier sampai kehilangan 8 juta followers.



Pria berkepala pelontos ini mengaku dirinya tak bermaksud untuk membela kaum LGBT. Namun, banyak netizen yang menilai ayah Azka Corbuzier telah memberikan ruang dan mentoleransi kaum LGBT.



Mengetahui Deddy Corbuzier sudah take down atas video wawancara dengan dirinya dan Fred, Ragil Mahardika akhirnya angkat bicara. Ia menyerahkan keputuhan sepenuhnya kepada pihak Deddy Corbuzier. Namun, Ragil senang karena bisa menceritakan kehidupannya dalam acara podcast tersebut.

Ragil Mahardika dan Fred (Foto: Instagram/@ragilmahardika)





Ragil Mahardika (Foto: Instagram/@ragilmahardika)





Sebelumnya, Ragil juga buka suara mengenai pro kontra dirinya ada di acara podcast YouTube Deddy Corbuzier. Ia menegaskan sudah dikenal semenjak 2018 karena sering viral dimedia sosial.



"Aku sudah dikenal sejak tahun 2018 di YouTube channelku dan sudah pernah viral berbulan bulan di medsos TikTok-ku. Hidupku sudah terbiasa dengan pro dan kontra. Silahkan berkomentar. Silahkan membuat video tentangku. Silahkan tag akunku dimanapun kalian mau," tulisnya.



Ragil Mahardika mengatakan dirinya tak mau menutup diri sebagai gay. Menurutnya, banyak pria yang menikah hanya menutupi kedok sebagai gay.



"Banyak lo yang menikah hanya untuk status palsu. Kalian mau tutup mata silahkan, tapi ingatlah disekitar kalian ada kami yang hidup berdampingan dengan kalian semua. Suka atau tidak suka, kami ada." tutupnya.

Tag: Frederik Vollert Ragil Mahardika lgbt Pasangan Gay Deddy Corbuzier