Pamer Kulit Eksotis Tanpa Make Up, Pose Marion Jola Pakai Baju Terbuka Bikin Pria Gagal Fokus, Netizen: Selera Para Bule!

ERA.id - Selain dikenal penyanyi bertalenta dan bersuara merdu, Marion Jola mempunyai pesona kecantikan eksotis dalam dirinya. Dengan bangganya, pelantun lagu "Rayu" ini kerap memamerkan kulitnya yang kecolakatan khas wanita Indonesia.



Banyak netizen yang terpesona dengan unggahan terbaru dari Marion Jola. Penyanayi berusia 21 tahun ini tampil dengan wajah polos tanpa sentuhan make up yang diunggah di Instagram pribadinya. Berikut potret Marion Jola tanpa memakai makeup.

1. Percaya diri

Marion Jola (Foto: Instagram/@lalamarionmj)

Perempuan kerap disapa Lala ini sangat percaya diri saat memamerkan wajahnya tanpa memakai make up. Wajahnya terlihat lembab dan glowing natural. Marion Jola mengaku dirinya hanya memakai sunscreen di wajahnya.



"Penida with no filter no makeup. My falling apart lashes, tan lines, and sunscreen glow," tulisnya

2. Baju terbuka

Marion Jola (Foto: Instagram/@lalamarionmj)

Tak hanya wajahnya, banyak netizen gagal fokus dengan outfitnya. Marion Jola terlihat seksi dengan baju terbuka. Baju dengan belahan dada terbuka lebar seperti ingin menunjukkan keseksian sekaligus kulit eksotis.

3. Dibanjiri pujian

Marion Jola (Foto: Instagram/@lalamarionmj)

Potret seksi Marion Jola ini dibanjiri pujian netizen. Mereka mengatakan bahwa Marion Jola adalah idaman pria bule. Ada pun yang mengaggumi kulit eksotisnya.



Tag: Marion Jola Potret seksi artis potret artis