Resmi Tunangan, Via Vallen Ungkap Alasan Memilih Chevra Yolandi sebagai Calon Suami

ERA.id - Kabar bahagia dari penyanyi dangdut Via Vallen yang baru saja melangsungkan pertunangan dengan kekasihnya, Chevra Yolandi. Kabar ini dibagikan langsung oleh Via Vallen lewat unggahan video teaser acara lamarannya di Instagram.



Dalam video teaser tersebut, Via yang tampil dengan mengenakan kebaya abu-abu mengungkapkan alasannya memilih Chevra sebagai calon suaminya. Ia mengatakan menyukai kekasihnya itu karena sangat hormat kepada ibu.



"Mungkin nggak banyak yang tahu kenapa aku bisa menjatuhkan hati ke kamu. Aku suka kamu karena rasa hormat sama ibumu, karena kamu sayang sama ibumu," ujar Via Vallen dalam video.



Tag: via vallen Chevra Yolandi