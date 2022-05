Selamat! Arie Kriting dan Indah Permatasari Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Usia Kandungan 22 Minggu

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Arie Kriting dan Indah Permatasari. Pasangan ini mengumumkan kehamilan pertama yang sudah memasuki usia 22 minggu.



Berita bahagia itu disampaikan langsung oleh Arie dan Indah melalui unggahan di media sosial masing-masing. Pada unggahan di Twitter milik Arie, komika 37 tahun itu mengaku bahagia telah diberi kepercayaan untuk memiliki momongan.



"Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas berkah buat kami berdua. Semoga kami bisa menjaga titipan-Mu ini. Kami berdua bahagia mendapat karunia ini," tulisnya di Twitter, Kamis (12/5/2022).







Senada dengan Arie, pemain film Wedding Agreement The Series itu juga membagikan kabar bahagia melalui unggahan di Instagram-nya. Indah terlihat memamerkan perutnya yang sudah terlihat membesar.



Dari unggahan tersebut, diketahui usia kehamilan Indah memasuki 22 minggu. Dia pun merasa bahagia dan bersyukur atas kehamilan anak pertamanya.



"Alhamdulillah. 22 weeks pregnant. So happy and feel blessed," ungkapnya.



Unggahan mereka pun langsung dibanjiri dengan ucapan selamat dari sejumlah kerabat dan juga penggemar. Mereka turut bahagia atas kehamilan Indah dan mendoakan yang terbaik untuk Indah dan juga calon buah hatinya.



"Selamat kalian. Semoga Nona cantik & calon baby sll sehat ya ikut bahagia," tulis Donna Agnesia.



"Selamaaaat! semoga sehat selaluuuuu," kata Rebeca Klopper.



"Sehat sehat teroooosss," timpal Kristo Immanuel.



"Alhamdulillah semoga lancar dan sehat2," ucap Tretan Muslim.



Diketahui Indah Permatasari dan Arie Kriting menikah pada 12 Januari 2021. Pernikahan mereka sempat menuai kontroversi lantaran ibunda Indah disebut tidak memberikan restu untuk mereka.

