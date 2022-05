Jess No Limit dan Sisca Kohl Pacaran, Netizen: Sehati, Seduit

ERA.id - Kebahagiaan tengah menyelimuti hati Jess No Limit dan Sisca Kohl. Jess No Limit akhirnya secara resmi mengumumkan tengah menjalin hubungan asmara dengan Sisca Kohl.



Melalui kanal YouTubenya, Jess membagikan konten vlog khusus kebucinannya bersama Sisca yang menghabiskan waktu bersama di Ancol, Jakarta. Pada vlog tersebut, keduanya kerap menampilkan kemesraan seperti orang pacaran pada umumnya.



"Hello, ayang! Apakah ayang sudah siap pergi ke Ancol?" kata Jess No Limit.



Tag: Jess No Limit Sisca Kohl