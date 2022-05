Diminta Tobat Gegara Pindah Agama, Salmafina Sunan: Mending Berhenti Julid Bestie

ERA.id - Selebgram Salmafina Sunan memutuskan pindah agama dari Islam ke Kristen pasca bercerai dari Taqy Malik. Putri Sunan Kalijaga ini makin religus pasca memeluk agama Kristen. Sayangnya, banyak yang mencibir keputusannya pindah agama.



Salmafina Sunan kerap berinteraksi dengan para pengikutnya di Instagram pribadinya. Perempuan berusia 22 tahun ini juga sering menjawab berbagai pertanyaan netizen lewat fitur Q&A di Instagram story-nya.



Ada salah satu pertanyaan netizen yang mencuri perhatian Salmafina Sunan. Kala itu, netizen tersebut mengucapkan salam dan bertanya kapan Salmafina Sunan akan tobat.

Nyinyiran netizen (Foto: Instagram story/@salmafinasunan)





Nyinyiran netizen (Foto: Instagram story/@salmafinasunan)





"Fine-fine aja gak sih kalau kamu nikah beda agama?" tanya netizen.



Salmafina Sinan mengaku dirinya tak mau menikah dengan pasangan yang berbeda agama. Menurutnya, hal ini membuang waktunya ketika menjalin hubungan dengan pasangan beda agama.



"Nggak fine. Jujur segitu nggak mau dekat-dekatnya aku sama laki-laki yang berbeda kepercayaannya sama aku. Karena buat aku untuk sekedar dekat aja udah buang waktu banget. Be still aja dulu, nanti God will give someone yang pas for me." jawabnya.

Tag: Salmafina Sunan Taqy Malik artis pindah agama