Dhea Ananda Alami Pengentalan Darah Selama Hamil, Sulit Bernapas Hingga Jalani Pengobatan

ERA.id - Mantan penyanyi cilik Dhea Ananda mengungkap dirinya mengalami pengentalan darah selama kehamilan pertamanya. Kondisi ini membuat Dhea menjadi lemah hingga kesulitan bernapas.



Perjuangan Dhea Ananda dan Ariel Nidji untuk memiliki momongan kembali mendapat ujian. Setelah penantian 12 tahun, mereka dihadapkan dengan kondisi Dhea yang mengalami pengentalan darah.



"Pengentalan darah selama hamil? Yup that's me!" tulis Dhea Ananda di Instagram miliknya.







Bukan hanya itu saja, wanita 35 tahun itu juga tidak bisa mengkonsumsi makanan sembarangan dan memiliki banyak larangan. Bila hal itu dilanggar olehnya, maka kondisi Dhea akan menurun hingga membuatnya kesulitan bernapas.



"Gak bisa makan “aneh2” (google sendiri yah pantangannya, malas jelasin) karena kalo bandel bisa sakit persendian nyut-nyutan hebat, sulit bernapas, lemes, mau pingsan, dll," ungkapnya.



Demi mengatasi masalah tersebut, Dhea pun menggunakan gel pereda nyeri pada persendiannya dan juga memakai koyo. Meski demikian, Dhea tidak lantas menyerah begitu saja. Ia tetap berjuang dan memberikan semangat untuk siapa saja yang juga mengalami hal serupa dengannya.



"Buat kamu yang senasib kaya badea, tetap semangat!

konon katanya sih 2 bulan setelah lahiran akan sembuh sendiri," tutupnya.



Unggahan tersebut pun langsung mendapat banyak respon dan dukungan dari netizen. Tidak sedikit netizen yang turut membagikan pengalaman serupa dan memberikan semangat untuk Dhea Ananda.



"Strong mama," tulis Rianti Cartwright.



"Semangaaat yaaah deaa, terharu liatnyaa!!! Smoga sehat ibu dan anak," ujar Aldila Jelita.



"Sama nih sampe biru lebam2 seperut. Semangat mama Dea, everythings gonna be Ok and this too shall pass," kata @peakabo****.



"Tetap Semangat yaa mba dea, habis lahiran pasti terbayarkan semua liat tangis debay nanti. Sehat trus da bahagia selalu," timpal @nitsins****.

