Melahirkan Anak Pertama, Intip Potret Gemas Buah Hati Dea Ananda dan Ariel Nidji Saat Dibedong

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Dhea Ananda dan Ariel Nidji. Pasangan ini akhirnya dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan usai 12 tahun menanti.



Kebahagiaan Dhea Ananda dan Ariel Nidji itu dibagikan oleh mereka melalui unggahan di Instagram, Rabu (15/6/2022). Dhea Ananda diketahui melahirkan putri kecilnya pada 14 Juni 2022 di RSIA Grand Family Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.



"God has given a piece of heaven to us. Puji & syukur kepada Tuhan yang Maha Esa telah lahir dengan sehat & selamat putri pertama kami, Sanne El Azhar, Selasa malam , 14 Juni 2022," tulis mereka pada keterangan.





Tag: dhea ananda dhea ananda melahirkan Ariel Nidji