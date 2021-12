12 Tahun Menanti, Dea Ananda Hamil Anak Pertama Berkat Program Bayi Tabung

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan artis Dea Ananda dan Ariel 'Nidji. Dhea Ananda kini tengah berbahagia karena hamil anak pertamanya. Ia juga sangat bersyukur dan bahagia karena berhasil hamil berkat program bayi tabung pasca 12 tahun menanti.



Perempuan berusia 35 tahun ini sangat bersyukur karena sudah hamil anak pertama. Ia juga senang karena program bayi tabung yang dijalankan berhasil.

Dea Ananda hamil (Foto: Instagram/@bocahindonesia_ and @dea_ananda)

"Aku bersyukur banget di usia aku saat ini, perjalanan melakukan program bayi tabung di @bocahindonesia_ berjalan lancar dan berhasil. Semua berkat kerja sama dokter-dokter hebat spesialis kandungan, dokter spesialis andrologi, dan team dokter di laboratorium embriologi. Senang rasanya bisa menjadi bagian dari @bocahindonesia_," lanjutnya.



Dea Ananda hamil (Foto: Instagram/@bocahindonesia_ and @dea_ananda)

Selain itu, suaminya Ariel 'Nidji' juga mengalami masalah, yakni hormonal. Ariel mengalami masalah hormonal karena tidak menjalani pola hidup sehat. Namun, Ariel bisa sembuh berkat terapi dan mengonsumsi obat-obatan selama tiga bulan.



"@arielnidji pun juga punya permasalahan pada hormonal (sperma kurang) karena pola hidup yang kurang sehat dan juga overweight. Berkat konsultasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter spesialis Andrologi @dr.tiarakirana_sp.and di @bocahindonesia_, @arielnidji menjalani terapi dengan obat-obatan, kemudian dipantau perkembangannya setiap bulan hingga bulan ketiga," katanya.



"Di sini aku mau share kalau masalah kesuburan bukan cuma dari faktor perempuannya aja tetapi juga bisa dari faktor laki-lakinya," lanjutnya.



Dea Ananda memberikan pesan bagi pasangan yang belum dikaruniai anak. Ia berpesan agar pasangan pantang menyerah dan putus asa. Meski umur sudah tua, kehamilan bisa saja terjadi.



"Untuk para pejuang dua garis di luar sana jangan pernah menyerah dan putus asa. Usia bukan halangan untuk tetap terus #berjuangbersama. Terima kasih juga @bocahindonesia_ sudah menemani perjalanan kami #berjuangbersama sejauh ini," tambahnya.



Unggahan itu mendapatkan respon dari rekan sesama selebriti. Mereka memberikan ucapan selamat dan mendoakan agar diberikan kelancaran sampai melahirkan nanti.



"Alhamdulillah congrats @dea_ananda dan suami. Semoga dilancarkan dan dimudahkan sampai proses kelahiran aminn," tulis Temmy Rahadi

"Waah congratulations you two," kata Rianti Cartwright

"Ya Ampun bahagia bacanya!!! Selamat for both of u dan juga selamat kepada bocah Indonesia yang memang luar biasa. Kalian selalu bekerja dengan hati." ungkap Vitta Mariana

