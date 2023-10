Isu Pacaran Makin Panas, Travis Kelce Tertangkap Keluar dari Apartemen Taylor Swift

ERA.id - Isu pacaran antara Taylor Swift dan Travis Kelce semakin memanas. Terbaru Travis Kelce tertangkap kamera keluar dari apartemen Taylor Swift di kawasan New York, pada Minggu (1/10/2023).

Dilansir dari Page Six, Travis Kelce berjalan dengan kikuk saat tertangkap kamera keluar dari apartemen pelantun lagu “Shake It Off” itu. Momen ini terjadi sebelum ia bertanding dengan timnya di New Jersey.

Diketahui Kelce dan timnya, Kansas City Chiefs, bertanding pada Minggu malam melawan New York Jets di MetLife Stadium, New Jersey.

Pada saat keluar dari apartemen, Kelce disebut memakai kaus dan celana pendek hitam, dengan topi berwarna senada. Ia hanya berjalan tanpa menghiraukan paparazi yang terus mengikutinya dari belakang.

Menurut sumber di lokasi, Travis Kelce meninggalkan apartemen dengan menggunakan mobil Range Rover milik Taylor Swift. Mobil itu berjalan menuju hotel tempat timnya menginap.

Sementara itu, diduga Travis Kelce sehari sebelumnya bertemu dengan Taylor Swift saat sang musisi makan malam bersama Sophie Turner dan Blake Lively. Usai makan bersama keduanya langsung menuju apartemen Taylor Swift.