Dinilai Tak Pantas Jadi Istri Deddy Corbuzier, Sabrina Chairunnisa Beri Respons Menohok

ERA.id - Kejadian kurang menyenangkan baru dialami oleh kekasih Deddy Corbuzier, Sabrina Chairunnisa. Ia dibuat geram akan ulah seorang netizen yang menilainya tidak pantas menjadi istri Deddy.



Hal ini terungkap lewat unggahan di Instagram Sabrina. Ia membagikan tangkapan layar komentar si netizen yang mencibirnya tersebut.



"Ini cewek gak cocok jadi istri om ded, apalagi om ded anak 2. This girl has no value wife matters," komentar si netizen.





Tag: Sabrina Chairunnisa Deddy Corbuzier