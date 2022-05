Ramai Kabar Cassandra Lee Akan Dilamar, Sama Siapa?

ERA.id - Aktris Cassandra Lee kini ramai diperbincangkan di Twitter. Ini lantaran mantan kekasih Randy Martin ini dikabarkan akan dilamar dilamar oleh seseorang.



Kabar ini awalnya hanya dibagikan untuk teman-teman dekat Cassandra, dengan menggunakan fitur close friend di unggahan Instagram Storiesnya, pada Kamis (19/5/2022). Postingan tersebut tersebar ke media sosial dan diunggah di salah satu akun gosip Twitter @areajulid.



"Tea! Ada yang mau dilamar nih," tulis akun itu sambil membagikan foto Cassandra.



Postingan soal lamaran Cassandra Lee (Twitter)





"Tomorrows the day, so excited tapi juga gugup banget. Wish me luck," kata Cassandra.



Dugaan Cassandra akan dilamar diperkuat dengan unggahan sahabatnya, Beby Tsabina. Unggahan itu menunjukkan chat Beby dengan Cassandra, yang terdapat undangan lamaran bertuliskan "CassandraProposed20thMay". Postingan Beby ini pun ditujukan untuk teman dekat di Instagram, namun tersebar juga.



"Woi jangan lupa ya, gue tunggu," kata Cassandra ke Beby di chat tersebut.



"Ihiy cie! Congratulations sayangku! Can't wait @cassandralee," keterangan unggahan Beby.



Begitu kabar ini tersebar, nama Cassandra Lee kini trending di Twitter dan ramai dibicarakan. Banyak dari netizen yang mengaku kaget akan kabar ini dan menanyakan siapa pria yang akan melamar Cassandra.



"OMG Cassandra Lee seriusan dilamar? Sama siapa woiii?" kata netizen.



"Mau dilamar siapa sih kira-kira ini. Penasaran banget," sambung yang lain.

Tag: Cassandra Lee Beby Tsabina