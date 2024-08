Pemer Foto Menikah dengan Ryuken Lie, Terungkap Tanggal Pernikahan Cassandra Lee yang Sebenarnya

ERA.id - Usai mengejutkan dengan kabar dilamar, Cassandra Lee kini kembali mengejutkan publik lewat kabar pernikahannya dengan Ryuken Lie. Kabar pernikahannya tersebut disampaikan Cassandra melalui unggahan Instagranya, pada Senin (12/8/2024).

Pada unggahan tersebut, Cassandra membagikan beberapa foto momen pernikahannya dengan Ryuken Lie yang digelar pada 8 Agustus 2024 lalu. Mulai foto mereka pemberkatan di gereja, tukar cincin, Cassandra bersama bridesmaid, hingga momen sungkeman ke orang tua.

Cassandra sendiri tampil dengan menawan mengenakan gaun berwarna putih gading dan veil putih, dengan rambut diikat sebagian. Sedangkan Ryuken Lie tampak mengenakan setelan jas berwarna biru muda.

“Well we did it! Tanggal 8/8/2024 kemarin, aku dan Ken menjalani proses pemberkatan intimate/ Holy Matrimony di gereja dikelilingi sama orang2 tersayang kita!” tulis Cassandra Lee.

Untuk resepsi pernikahan mereka, Cassandra mengatakan akan digelar tahun depan. Ini dilakukan agar seluruh keluarga mereka yang berada di luar negeri bisa hadir.

“Untuk resepsinya sendiri akan kami laksanakan tahun depan karena nunggu keluarga kami yang dari luar negeri untuk bisa hadir. Kedua keluarga kami juga puji Tuhan setuju, supaya hubungan kami diberkati Tuhan,” tuturnya.

“Sooo, i’m officialy a married woman now! See guys next year at the reception,” tambah Cassandra Lee.

Unggahan momen pernikahan Cassandra Lee dan Ryuken Lie ini sontak dibanjiri komentar, termasuk dari rekan selebriti. Mereka mengucapkan selamat atas hari bahagia keduanya.

“Omg happy wedding cassie,” kata Agatha Chelsea.

“Congratsss Cassie,” ucap Angela Gilsha.

“Congratss,” tutur Luna Maya.