Penuh Haru dan Air Mata, Bio One Akhirnya Bertemu Keluarga Almarhum Gepeng: Aku Akan Meneruskan Cintamu, Pak!

ERA.id - Aktor peran Juan Bio Subiantoro alias Bio One akhirnya bertemu dengan keluarga almarhum Gepeng. Bio mengaku bahagia bisa bertemu dengan keluarga almarhum Gepeng, terutama istrinya, Supiah.



Momen pertemuan mengharukan itu pertama kali terungkap dari akun Instagram resmi @filmsrimulat, Minggu (22/5/2022). Pada momen tersebut terlihat Bio One yang berperan sebagai Gepeng berlutut di hadapan Supiah, istri mendiang pelawak Gepeng.



"Bikin haru, Bio One bertemu istri Alm. Gepeng di Solo malam ini," tulis akun Film Srimulat.







Mendengar ucapan itu, Supiah justru semakin tak kuasa menahan kesedihannya sambil memukul Bio One. Tetapi mantan kekasih Beby Tsabina itu justru membalas pukulan itu dengan kecupan hangat di kening Supiah.



Sebelum pergi dan memasuki studio bioskop untuk menyapa para penggemarnya, Bio One pun kembali memberikan kecupan hangat untuk Supiah. Kali ini Bio tidak hanya mengecup keningnya saja, melainkan juga kedua pipi Supiah dan memeluknya.



Momen haru dan penuh air mata itu pun langsung mendapat respon dari banyak pihak. Tak sedikit netizen yang ikut terharu dan meneteskan air mata kala harus menyaksikan pertemuan mereka.



"Tadi ngeliat langsung juga di buat mewek gini," kata @mas.****.



"Kok aku terharu yaaa, sebegitu perhatian nya istri almarhum Gepeng," tulis @rurounikensh****.



"Gabisa nih ngeliat yg gini2 mo mewek aku," timpal @eghyagr****.



Sementara itu, Bio One yang berperan sebagai Gepeng dalam film Srimulat: Hil Yang Mustahal itu juga turut membagikan foto dirinya bersama seluruh keluarga mendiang Gepeng di Instagram. Bio berharap almarhum Gepeng bisa bahagia melihat kebersamaan dirinya dengan istri tercinta dan juga keluarga.



"Keluarga besarku yang semoga alm pak gepeng berbahagia melihat ini. Aku akan meneruskan cintamu pak," tulis Bio One dengan emoji hati.



Diketahui aktor kelahiran 1 Januari 1998 itu rela melakukan diet ketat demi menurunkan berat badannya hingga 9 kilogram. Diet itu dilakukan oleh Bio demi tampil secara totalitas sebagai Gepeng di film Srimulat.



Perubahan ekstrim itu bahkan sempat membuat publik terkejut. Apalagi Bio juga turut mengubah gaya rambutnya dengan memangkasnya menjadi botak. Bahkan Bio juga sempat dituduh memakai narkoba lantaran perubahan tersebut.



Sementara itu, Film Srimulat: Hill Yang Mustahal sudah bisa disaksikan secara serentak di bioskop seluruh Indonesia. Film ini turut dibintangi oleh Erika Carlina, Dimas Anggara, Ibnu Jamil, Morgan Oey, Zulfa Maharani, Elang El Gibran, Indah Permatasari, dan masih banyak lagi.

