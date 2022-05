Umumkan Sang Istri Hamil Anak Pertama, Aditya Zoni: Alhamdulillah

ERA.id - Kabar bahagia datang dari Aditya Zoni dan sang istri, Yasmine Ow. Adik Ammar Zoni itu baru saja mengumumkan bahwa Yasmine kini tengah mengandung anak pertama mereka lewat unggahan Instagram, pada Minggu (22/5/2022).

Pada unggahan itu, Aditya membagikan potretnya dengan Yasmine yang memegang hasil testpack. Terlihat Aditya memegang perut Yasmine, dan senyum sumringah terpatri di wajah keduanya.



"Alhamdulillah, Adiyas junior on the way," tulis Aditya Zoni.



Unggahan Aditya tersebut pun dikomentari oleh kakak iparnya, yakni Irish Bella. Ia mendoakan agar Yasmine dan bayi dalam kandungannya diberi kesehatan dan lancar hingga persalinan.



