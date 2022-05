Pamer Testpack, Henny Rahman Umumkan Hamil Anak Pertamanya dengan Alvin Faiz

ERA.id - Kabar bahagia datang dari pasangan Henny Rahman dan Alvin Faiz. Henny baru saja mengumumkan bahwa dirinya kini tengah mengandung anak pertamanya dengan Alvin lewat unggahan di Instagramnya, Rabu (25/5/2022).



Henny menceritakan kronologi ia mengetahui dirinya hamil. Berawal dari dirinya yang jerawatan dan cukup lama hilang, hingga curiga tengah hamil.



"Berawal dari aku yang muncul jerawat di sekitar hidung dan mulit yang kukira maskne tapi muncul juga di jidat dan pipi. Biasanya jerawat aku diemin sampai hilang sendiri. Tapi ini kok kaya lama banget, padahal period juga lama. Bilang mama mau treatment tapi tiba-tiba mama bilang 'jangan dulu siapa tau hormon hamil'. Aku langsung mikir dan searching-searching gitu," tulisnya.





Selanjutnya, Henny menceritakan dia mencoba testpack untuk memastika ia hamil atau tidak. Ia mengaku mencoba tes menggunakan testpack sampai berkali-kali, lantaran hasil awal garisnya samar.



"Terakhir tes tanggal 17 pagi hasilnya jelas banget garis dua. 6 hari berturut2 tespack. Lalu USG dan Alhamdulillah benar-benar positif," tuturnya.



Henny Rahman pun bersyukur diberikan kepercayaan untuk memiliki anak bersama Alvin Faiz. Alvin sendiri berkomentar di unggahan Henny, dan menyebut bahwa kehadiran anak mereka menjadi bagian baru dalam hidup mereka.



"Alhamdulillah. Lepas IUD bulan Maret dan secepat ini dikasih sama Allah dibulan lahirku juga. Benar-bener kado terindah," kata Hennya.



"Our new chapter. Makasih ya cantik, mau gimanapun tetep cantik kok he he he love u," komentar Alvin.

Tag: Henny Rahman Alvin Faiz