Alami Quarter Life Crisis, Luna Maya Mulai Pertimbangkan Menikah dan Punya Anak

ERA.id - Artis Luna Maya mengungkapkan keresahan dan masalah terbesarnya dalam kehidupan usai mengalami Quarter life crisis atau rasa bimbang akan ketidakpastian dalam hidup. Luna mengaku dirinya mulai mempertimbangkan untuk menikah dan memiliki momongan dalam waktu dekat.



Curahan hati terdalam Luna Maya baru-baru ini terungkap ke publik usai ia menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Bersama Denny Sumargo, Luna mengaku dirinya sedang berada di fase khawatir akan berbagai hal, terutama pasangan hidup.



"Ini tahun terakhir gue in my 30 ya. Buat perempuan itu sesuatu hal yang kayak apa ya, misal pertama lo udah mulai ngerasa muka lo lebih tua, terus di saat lo olahraga, bekerja sehari-hari badan lo udah mulai gampang capek," kata Luna Maya di YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Selasa (31/5/2022).



"Kalau ditanya sensitif banget gak juga, because i think di umur gue sekarang, i still look not bad," tambahnya.

luna maya quarter life crisis (YouTube/Denny Sumargo)



Mengenai hal itu, Luna menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menolak untuk menikah. Namun dalam urusan pernikahan tersebut, ia memiliki banyak pertimbangan sebelum menetapkan hati untuk menikah. Salah satu pertimbangan itu menurut Luna ialah orang yang tepat mendampingi hidupnya.



"Kalau ditanya mau atau gak (nikah) setiap orang pasti punya keinginan, tapi ada juga orang yang bilang gue gak mau nikah. Tapi gue masih ada mau (nikah), tapi somehow i want it gue tuh mau sama orang yang tepat gitu loh," katanya.



Meski masih menanti kehadiran orang yang tepat, bintang film Sabrina ini juga menyadari di setiap perjalanan cintanya tidak akan berjalan dengan mulus. Ia sadar akan ada banyak pertengkaran dan ketidakcocokan di dalam suatu hubungan di masa depan.



"Tapi ya setidaknya pondasi awal dulu lah ya. Kalau nanti ke depannya ada masalah pasti, gak mungkin dua orang otaknya sama," timpalnya.



Selain mulai memikirkan pernikahan di usia akhir 30-an, mantan kekasih Ariel NOAH itu juga memikirkan generasi penerus atau keturunan. Sama halnya dengan masalah pernikahan, Luna tidak menutup dirinya ingin memiliki momongan.



Aktirs kelahiran 26 Agustus 1983 itu bahkan sudah melakukan pembekuan sel telur, yang bisa digunakan saat ia sudah menikah dan ingin memiliki momongan. Tapi ia tidak ingin terlalu tergesa-gesa dalam memenuhi banyak keinginannya.



"Pengen (punya anak). Iya benar (after life) tapi gak apa-apa juga, let it flow aja. Kalau di bilang usaha, ada usaha, udah dua kali (freez egg)," akunya.



Diketahui pasca putus dari Reino Barack, Luna Maya belum mendapat pengganti yang mengisi kekosongan hatinya. Ia justru fokus untuk membangun berbagai bisnis, termasuk bisnis produk kecantikan. Namun baru-baru ini dia didoakan berjodoh dengan salah satu boy band asal Korea Selatan, Siwon Super Junior.

