Dua Tahun Pacaran Backstreet, Jang Nara Umumkan Rencana Pernikahan dengan Pacar Brondong

ERA.id - Aktris Jang Nara membawa kabar bahagia tentang rencana pernikahannya. Ia mengkonfirmasi bahwa dirinya akan melangsungkan pernikahan dengan pacar brondongnya.



Kabar bahagia ini disampaikan secara langsung dan pribadi oleh Jang Nara lewat unggahan di media sosialnya. Pada unggahan itu, bintang You Are My Destiny mengatakan dirinya telah berkencan dengan pacar brondongnya selama dua tahun.



"Saya memiliki berita pribadi tetapi bahagia untuk dibagikan kepada Anda semua hari ini. Saya akan menikah! Setelah dua tahun berkencan dengan seorang teman enam tahun lebih muda dari saya," tulis Jang Nara di Instagram-nya, Jumat (3/6/2022).







Selain itu, Jang Nara turut meyakini penggemar bahwa dirinya akan segera kembali dengan proyek terbaru usai melangsungkan pernikahan. Dia bahkan berjanji akan bekerja keras dan melakukan yang terbaik sebagai seorang aktris.



Sayangnya meski membawa kabar bahagia tentang rencana pernikahannya, Jang Nara enggan memberikan keterangan lebih lanjut tentang identitas pacar brondongnya. Hal ini lantaran pacar sekaligus tunangannya bukan berasal dari kalangan selebirit, yang mungkin tidak nyaman akan hal tersebut.



"Saya benar-benar minta maaf atas kenyataan bahwa saya tidak dapat menjelaskan lebih detail [tentang tunangan saya], karena khawatir dia yang bukan seorang selebriti mungkin menghadapi ketidaknyamanan di tempat kerja karena saya," katanya.



Di sisi lain, agensi yang menaungi Jang Nara, Lawon Munhwa, mengatakan proses pernikahan Jang Nara dengan pacar brondongnya ini akan berlangsung pada Juni 2022. Agensi juga mengkonfirmasi keduanya telah bertunangan tahun lalu dan menjalani hubungan backstreet selama dua tahun terakhir.



"Tahun lalu, orang tua pasangan itu bertemu. Pasangan itu akan menikah dalam upacara sederhana pada bulan Juni dengan teman dan keluarga yang hadir," kata Lawon Munhwa, dikutip My Daily, Jumat (3/6/2022).



Jang Nara merupakan salah satu aktris Korea Selatan yang melakukan debutnya di dunia akting pada tahun 2001. Selain dikenal sebagai aktris, ia juga dikenal sebagai seorang penyanyi yang awet muda dan sangat populer di Tiongkok.

