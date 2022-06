Nabila Ishma Tulis Pesan Menyentuh Usai Eril Dinyatakan Meninggal Dunia: Kamu Akan Hidup Selamanya di Dalam Hatiku

ERA.id - Putra pertama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril telah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga. Pacar Eril, Nabilah Ishma Nurhabibah turut menuliskan pesan menyentuh merelakan sang kekasih hati berpulang.



Dalam sebuah pesan yang dibagikan oleh Nabila di akun Instagram-nya, wanita yang berprofesi sebagai seorang model itu memperlihatkan foto Eril yang sedang berdiri seorang diri memandangi lautan. Nabila juga turut membagikan kartu ucapan ulang tahun yang ditulis tangan sendiri oleh Eril bersama dengan foto dan video kebersamaan mereka.



"Hai A Erill. Dulu aku sering protes karena kamu selalu terlalu baik sama orang orang. Tapi sekarang justru aku jadi belajar bahwa kebaikan kamulah yang menjadi jutaan doa yang setiap hari dilantunkan oleh orang-orang untuk kamu," tulis Nabila, dikutip Era, Minggu (5/6/2022).



Namun kata Nabila, di balik luka yang sangat dalam itu ia banyak belajar dan melihat cinta luar biasa untuk kekasih tercintanya dari banyak orang.



"Sungguh, kejadian ini benar benar menjadi luka yang sangat dalam untuk aku ril. Tapi dibalik itu juga jadi luka yang manis karena aku juga menyaksikan banyak sekali kasih sayang yang mengalir," ungkapnya.





Lalu, kata Nabila, selama menjalin hubungan asmara mereka berdua selalu belajar tentang kebahagiaan bersama. Namun sayangnya pelajaran hidup itu harus terhenti dengan Nabila yang berjuang sendirian. Ia pun mengaku ikhlas untuk terus mencari kebahagiaan hidupnya meski sudah tidak ada Eril di sisinya.



"Aku sayang kamu ril. Tapi sekarang juga aku belajar untuk menyayangi kamu karena Allah. Jadi aku ikhlas apapun rencana Allah untuk mu dan untuk aku," akunya.



Meski kini Nabila dan Eril dipisahkan oleh maut, ia memastikan akan terus mencintai Eril selamanya. Nabila juga menegaskan bahwa Eril akan terus hidup di dalam jiwa dan kehidupannya.



"I love you ril, you wil always have a place in my heart. You’re gonna live forever in me," tutupnya dengan emoji hati.



Emmeril Kahn Mumtadz dinyatakan meninggal dunia oleh pihak keluarga setelah dilakukan pencarian selama tujuh hari di Sungai Aare, Swiss. Eril hanyut saat berenang di Sungai Aare, Swiss sejak 26 Mei 2022 ketika ia berusaha menolong adik perepmuannya, Zara dan kerabatnya. Sampai saat ini jasad Eril belum berhasil ditemukan oleh tim SAR dan petugas di Bern, Swiss.

Tag: Eril ridwan kamil Nabila Ishma Emmeril Kahn Mumtadz