Pesan Perpisahan Bikin Nyesek, Sang Kekasih Ucapkan Terimakasih kepada Eril: Meneruskan Kebaikanmu, InsyaAllah Kita Bertemu di Surga

ERA.id - Anak sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril, akhirnya ditemukan di Pintu Air Engehalde, Barengben pada Rabu (8/6) pagi pukul 06.50 waktu Swiss. Rencananya, keluarga Ridwan Kamil akan memboyong jenazah tiba di Tanah Air pada Minggu (12/6) supaya dimakamkan secara Muslim.



Kekasih Eril, Nabila Ishma Nurhabibah menunggu kedatangan jenazah tiba di Indonesia untuk melihat Eril terakhir kalinya. Lewat Instagram pribadinya, Nabila kembali memberikan pesan menyentuh untuk Eril. Ia membagikan foto bersama Eril.



Keduanya terlihat duduk berdampingan dan tersenyum lebar ke arah kamera. Dicaption Instagram-nya, Nabila sudah ikhlas melepas kepergian Eril untuk selama-lamanya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Eril karena sudah membuatnya selalu bahagia, perhatian, kasih sayang yang berlimpah, mendukung dan memberikan kekuatan.

Nabila dan Eril (Foto: Instagram/@nabilaishma)





Nabila dan Eril (Foto: Instagram/@nabilaishma)





Nabila mengatakan dirinya akan selalu bahagia, sesuai dengan janjinya dengan Eril. Nabila juga mengikuti kebaikan-kebaikan Eril yang selama ini dilakukan sesama hidup. Ia mengaku ikhlas dan kuat menghadapi cobaan ini.



"Aku akan berusaha nepatin janji aku buat bahagia dan banyak senyum disinii. Aku akan meneruskan kebaikan-kebaikan kamu dengan caraku ril. Aku gaakan berhenti selalu mendoakan kamu dari sini. Insyaallah aku kuat dan ikhlas karena banyak sekali yang mendoakan kamu ril," paparnya.



Nabila juga lega karena tak akan lama lagi bisa bertemu dengan jenazah Eril. Ia mendoakan Eril bisa tenang disisi sang pencipta. Nabila juga berdoa agar bisa di surga bersama Eril jika kelak meninggal dunia. Dibagian akhir pesannya itu, Nabila selalu mencintai Eril.



"Sebentar lagi kita ketemu lagii rill. Setelah itu, kamu bisa pulang dengan tenang. Insyaallah kita bisa bertemu lagi suatu saat nanti di syurga Allah. Until we meet again, A eril. I love you, always," lanjutnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan semangat dan dukungan untuk Nabila agar diberikan kekuatan menghadapi cobaan berat ditinggal Eril selama-lamanya.



"Nggak tahu rasanya perasaan kamu sekarang gimana, tapi semoga selalu diberikan ketabahan ya," tulis akun @chloe****

"Peluk jauh ya Bibil. Kamu perempuan kuat, tabah," kata akun @jiwan_****

"Yang sabar ya teh. Tuhan kasih jalan terbaik buat teteh," ungkap akun @sin****

"Nggak tahu gimana rasa sakitnya buat jadi baik-baik saja. Tapi, nggak boleh sedih yaa kak Nabila harus tetap semangat." lanjut akun @xeu****

Tag: Eril jenazah eril ridwan kamil Anak Ridwan Kamil Nabila Ishma Nurhabibah