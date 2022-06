Terus Menangis Hingga Lambaikan ke Peti Jenazah, Inilah Janji Nabila Ishma Tepat di Depan Pusara Eril

ERA.id - Nabila Ishma turut mengantarkan jenazah sang kekasih Emmeril Khan Mumtadz atau Eril ke tempat peristirahatan terakhir di Cimaung, Bandung pada Senin (13/6/2022). Nabila Ishma membagikan foto nisan Eril dan kuburan masih bertabur bunga-bunga segar yang diingiri dengan kalimat menyayat hati.



Nabila membagikan ulang foto yang diabadikan oleh ibunda Eril, Atalia Praratya. Nabila menyampaikan salam perpisahannya dengan Eril. Tak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan Eril yang telah diberikannya selama ini.

Pesan Nabila untuk Eril (Foto: Instagram story/@nabilaishma)





"A eril, selamat istirahat dengan tenang. Terima kasih untuk semuanya yaa a. You don't have to worry about anything no more (Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi)," tulis Nabila Ishma, dikutip dari akun Instagram story @nabilaishma.



Nabila Ishma (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)





"Tenang ya, semoga bahagia di sana ya, Aa Eril. Dadah," dikutip dari akun gosip @rumpi_gosip.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka turut berduka ketika melihat Nabila yang sangat terpukul atas kepergian Eril untuk selama-lamanya.



"Saya yang tidak kenal Eril pun menangis. Apalagi Nabila yang pernah dekat dan punya banyak kenangan manis dengan Eril. Biarkan dia mengekspresikan sedihnya. Nabila yang kuat ya," tulis akun @wulannd****

"Saya nggak kenal nak Eril saja nangis sampai sembab mata. Dikira ada masalah sama keluarga kayaknya (kalau orang julid yang lihat), padahal gegara lihat berita Eril. Nangis lagi, nangis lagi. Gimana keluarga dan teman dekatnya? Apalagi pacarnya yang punya kenangan sama nak Eril," ungkap akun @dido_mom****

"Ya Allah nyesek sampai ke ubun-ubun. Udah kebayang jadi Nabil sempat dekat dengan Eril. Beruntung sekali Nabil bisa bersama Eril semasa hidupnya walaupun singkat begitu berharga yang kuat Bil," lanjut akun @Nini_kar****.



Sebelumnya, Nabila juga sangat sedih ketika datang ke rumah duka di Gedung Pakuan Bandung. Gadis berusia 21 tahun itu duduk di samping peti jenazah Eril, setelah tamu agak sepi. Ia terlihat bersimpuh cukup lama dan berbicara di samping peti, seolah sedang mengobrol dengan Eril.

Tag: Emmeril Khan Mumtadz ridwan kamil jenazah eril Kekasih Eril Nabila Ishma