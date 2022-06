Juragan 99 Sponsori Balap Formula E, Nikita Mirzani Sentil Pakai Akun IG Anak: Rp10 M Buat Nampang Hasilnya Nihil

ERA.id - Artis kontroversial Nikita Mirzani kembali menyentil bos Juragan 99 Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari. Pasangan yang dijuluki Crazy Rich Malang ini menjadi salah satu sponsor balap Formula E di Ancol, Jakarta Utara.



Salah satu produk bisnisnya yang terkenal, MS Glow menjadi sponsor Formula E. Sponsor untuk iklan Formula E ditaksir mencapai Rp5 miliar rupiah. Tak heran, perempuan kerap disapa Nyai ini menyindir keras bos MS Glow.



Mantan istri Dipo Latief ini menyindir bos Juragan 99 yang pamer keseruan saat menonton Formula E bersama sejumlah selebriti. Nikita Mirzani merasa Gilang dan Shandy Purnamasari mengalami banyak kerugian.



Unggahan Nikita Mirzani (Foto: Instagram story/@azkaraqillamawardi_al)





"Beli tiket sendiri. Disebarin ke teman-temannya sendiri. Nonton formula (E) macam apa itu. Terus pada story karena nggak endul. Atau story karena bangga ada di situ? Apanya yang dibanggain? Bedebah boro-boro balik modal, yang ada rugi banyak mamam tuh," tulis Nikita Mirzani, dikutip dari Instagram story Azka @azkaraqillamawardi_al.



Lebih lanjut, bintang film Comic 8 ini merasa Gilang dan Shandy kebingungan ketika menonton Formula E. Selain itu, ia mengatakan bos Juragan99 ini sudah rugi banyak hingga Rp10 M gegara sponsor iklan MS Glow.

Unggahan Nikita Mirzani (Foto: Instagram story/@azkaraqillamawardi_al)





"Sandy Shaun the Sheep lagi-lagi pelanga pelongo sama Suneo. Dalam hatinya "Udah gue taruh duit 10 mberr buat nampang tapi hasilnya nihil. Enakan dijadiin tabungan bejalan sama sih moncong monyong," ungkapnya.



Perempuan berusia 36 tahun ini heran lantaran dirinya yang saat ini berada di luar negeri tidak terdengar keviralan atau gaung dari Formula E. Nikita Mirzani juga menyandingkan hebohnya MotoGP dengan Formula E.

Unggahan Nikita Mirzani (Foto: Instagram story/@azkaraqillamawardi_al)





"Formula E nya kok nggak kedengeran sampai sini why why? Kok sepoy. Di TikTok juga sepi aja. Beda sama MotoGP yah. Yang bikin ramai cuma penjilatnya aja," ungkapnya.



Nikita Mirzani juga menyayangkan Gilang dan Shandy Purnamasari yang tidak berkesempatan berfoto langsung dengan Presiden Jokowi. Sebab, Gilang dan Shandy hanya mengabadikan momen bersama sejumlah artis Tanah Air.



"Shandy shaun the sheep sama jurik udah keluar uang banyak napa nggak foto sama bapak Jokowi sih. Malah ngumpulnya sama ibu-ibu arisan plus gonnggongnya. Mau ngakak tapi ntar ilang lagi IG anak gue." lanjutnya.

