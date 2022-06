Deddy Corbuzier Ungkap Alasan Baru Nikahi Sabrina Usai Sembilan Tahun Pacaran

ERA.id - Deddy Corbuzier akhirnya mengungkap alasan dirinya baru menikahi Sabrina Chairunnisa usai sembilan tahun merajut asmara. Deddy menyebut alasan utama baru menikahi Sabrina adalah putra semata wayangnya, Azka Corbuzier.



Hubungan asmara yang terjalin antara Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa ini memang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Keduanya telah merajut asmara selama sembilan tahun hingga akhirnya memutuskan menikah pada 6 Juni 2022.



Mantan suami Kalina Ocktaranny itu pun mengungkap alasan utama ia baru mempersunting kekasihnya setelah sekian lama. Menurut pengakuan Deddy, ia harus memperhatikan kesiapan putra semata wayangnya, Azka, sebelum akhirnya kembali membiduk rumah tangga.







Bukan hanya itu saja, ayah dua anak itu juga turut memberikan fakta tentang Sabrina. Deddy mengungkap bahwa ia adalah pria pertama yang mencium Sabrina.



"Fun fact, I'm the first man she ever kissed. She's taken," tegasnya.



Pada kesempatan yang sama Deddy juga mengatakan bahwa pesta pernikahannya dengan Sabrina digelar secara tertutup. Mereka hanya mengundang sedikitnya 50 orang saja yang terdiri dari keluarga dan rekan bisnis. Ia bahkan mengakui bahwa acara dirinya merahasiakan pernikahan ini dari para sahabat terdekatnya.



"Kami juga hanya mengundang 50 orang yang hanya merupakan saudara dan rekan bisnis. Tertutup dari media dan bahkan sahabat sahabat kami karena untuk saya saat ini pernikahan tujuan nya adalah SAH bukan WAH. Love you all. I'll be back to socmed soon," tutupnya.



Diketahui Deddy Corbuzier dan Sabrina melangsungkan pernikahan pada 6 Juni 2022 di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Deddy memberikan Sabrina mas kawin berupa seperangkat alat salat, emas 66 gram, dan uang tunai sebesar 2.022 dolar Singapura.

Tag: Deddy Corbuzier sabrina deddy corbuzier menikah