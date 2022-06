Sivia Azizah Diam-diam Menikah, Kisah Cinta Dirangkum Lewat Album

ERA.id - Penyanyi Sivia Azizah membawa kabar bahagia sekaligus mengejutkan penggemar. Sivia secara diam-diam melangsungkan pernikahan pada Sabtu (18/6/2022).

Pernikahan Sivia Azizah ini pertama kali terungkap lewat unggahan kerabatnya, Ify Alyssa. Lewat unggahan yang dibagikan Ify, pernikahan itu mengusung adat Minang dengan Sivia yang memakai suntiang berwarna silver.

Diketahui Sivia menikah dengan seorang pria bernama Pria Hardie. Pria yang berhasil mendapatkan hati Sivia rupanya menjadi salah satu sumber inspirasi Sivia dalam berkarya.

Bahkan Sivia turut menggambarkan perjalanan cintanya dengan Pria lewat album Camelia, yang rilis tahun 2021. Dalam album itu, terdapat lima buah lagu yang mewakili perasaan Sivia untuk Pria, seperti “Intro, Camellia”, “Are You My Valentine?”, “Serene”, “Butterfly”, dan “Lifeline”.

Selama acara pernikahan yang dirancang sendiri oleh Sivia, wanita 25 tahun itu turut menyanyikan salah satu lagu di album Camelia. Penampilan itu ia bagikan lewat unggahan di Instagram-nya.

“I might not be ur Valentine but I certainly am your lifeline, he said. I’ve changed ever since. Always & forevermore 18.06.22. Alhamdulillah, thanks for all the kind words & wishes,” tulis Sivia di Instagram-nya.

Pernikahan yang digelar terkesan mendadak itu dihadiri oleh sejumlah artis, termasuk rekan-rekan mantan grupnya di BLINK seperti Ify Alyssa, Febby Rastanty, dan Agatha Pricilla.

Sayangnya Ashilla Zatira yang juga mantan rekan satu grupnya tidak nampak hadir di hari bahagia Sivia dan Pria. Padahal di pernikahan Ashilla sebelumnya, Sivia turut menjadi tamu undangan dan salah satu saksi dari pernikahan Ashilla.

