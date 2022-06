Aksi Harry Styles Bantu Fan Jadi Gay Selama Konser

ERA.id - Penyanyi Harry Styles kembali menjadi sorotan publik berkat aksinya selama konser di Stadion Wembley, Minggu (19/6/2022) malam waktu setempat. Styles membantu salah satu fan keluar sebagai gay selama pertunjukan berlangsung.



Aksi pelantun "Watermelon Sugar" itu ia lakukan selama pertunjukan di Stadion Wembley, Minggu (19/6/2022) waktu setempat. Styles yang berada di atas panggung melihat seorang penggemar yang memegang papan bertuliskan, '"From Ono to Wembley: Help me come out'.



Papan itu lantas dibawa oleh Styles ke atas panggung dan membacakannya dengan lantang di hadapan penggemar.



“You’re a free man” 🌈🏳️‍🌈🏳️‍⚧️



Harry Styles helps an Italian fan come out at his London show 🥹



Congratulations, Mattia 💖 #LoveOnTour #LoveOnTourLondon #HarryStyles pic.twitter.com/XVSJOicUSg — Official Charts (@officialcharts) June 19, 2022





Sebagai penutup, penyanyi 28 tahun itu mengangkat bendera dengan dramatis dan mengibarkannya tepat di atas kepalanya dengan gembira dan bersorak untuk para penggemarnya.



"Selamat! Kamu adalah orang bebas," katanya sambil melambai dan memberikan ciuman.



Aksi Styles membantu penggemarnya keluar sebagai penyuka sesama jenis ini bukanlah kali pertama yang terjadi. Pada Juli 2018, penyanyi itu juga pernah membantu penggemarnya saat melakukan tur di San Jose, California.



Penggemar itu mengaku ia melakukan perjalanan lebih dari 2.000 mil untuk bertemu dengan Styles. Bahkan ia menyebut Styles adalah orang yang membuatnya berani untuk mengungkap ke publik, termasuk orang tuanya tentang seksualitas yang dimiliki.



"Saya melakukan perjalanan 2.846 mil untuk berada di sini malam ini, terima kasih untuk 10 pertunjukan yang luar biasa. Saya akan keluar ke orang tua saya karena Anda!!!" bunyi papan yang dipegang penggemar.



Mantan kekasih Taylor Swift itu lantas menanyakan kepada Grace, penggemarnya yang mengaku penyuka sesama jenis itu tentang nama dari ibunya. Setelah diberi tahu, Styles pun dengan lantang berteriak bahwa Grace seorang penyuka sesama jenis.



"Tina, she's gay!" teriaknya.



Harry Styles sendiri dikenal sebagai salah satu musisi yang tidak malu untuk berpakaian layakanya perempuan. Ia berulang kali memakai pakaian mencolok hingga penuh dengan blink-blink di setiap penampilannya.

