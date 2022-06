HUT DKI Jakarta Ke-495 Tahun, Hotel Luminor Pecenongan Hadirkan Banyak Kejutan Meriah, Yuk Staycation

ERA.id - Luminor Hotel Pecenongan memang tak pernah kehabisan ide promo menarik setiap bulannya. Kali ini, spesial edisi Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang ke 495 tahun, Luminor Hotel Pecenongan menyiapkan kejutan menarik untuk para tamu yang ingin staycation.

Tepat pada 22 Juni 202, para tamu disuguhi dengan aneka ragam masakan Nusantara khas Betawi seperti soto Betawi, ketupat sayur Betawi, olahan ikan pesmol, ayam bekakak, dan masih banyak lagi. Tak ketinggalan asinan, dan jajanan pasar khas Betawi seperti kue rangi, putu mayang, roti gambang, dan menu lezat lainnya.

Hanya dengan Rp 125.000,-nett saja per paxnya bisa makan siang sepuas nyadi Rock and Sugar Coffee and Bistro. Menariknya, Luminor Hotel Pecenongan juga menyediakan Welcome Drink unik khas Betawi yaitu bir pletok, dan kerak telor yang dimasak langsung oleh abang sseli Betawi sebagai welcome food untuk para tamu, gratis.

Aneka ragam masakan Nusantara khas Betawi di Hotel Luminor Pecenongan (Dok. Hotel Luminor Pecenongan)

Untuk Anda yang ingin menikmati menginap di Luminor Hotel Pecenongan dengan harga yang ekonomis, Anda bisa membeli Paket Kamar “495 Jakarte Kite”. DenganRp 495.000,-nett saja Anda bisa menginap satu malam di Deluxe Room, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Periode menginapnya 01 – 30 Juni 2022. Jangan sampai kelewatan, karena penawaran ini sangat terbatas.

Taktanggung - tanggung, Luminor Hotel Pecenongan juga menyediakan spot foto instagramable bertemakan Betawi Tempoe Doeloe di area Lobby Hotel yang bisa digunakan untuk berswafoto. Dan jika Anda mengunggah foto tersebut ke akun Instagram pribadi Anda dengan hastag #HUTDKIBerhadiahLuminor, Anda berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Follow dan cek informasinya lebih lanjut di Instagram @luminorhotelpecenongan untuk mengikuti kompetisinya.

Luminor Hotel Pecenongan merupakan hotel bintang 3 yang berada di Jantung Ibukota. Beralamat di jalan Pecenongan No. 35, Jakarta Pusat. Hotel ini berdekatan dengantempat-tempat wisata, dan perbelanjaan. Akses transportasi umum pun dekat dan mudah ditemui.

Selain menginap, dan menikmati menu makanan dan minuman, di Luminor Hotel Pecenongan Anda juga bisa mengadakan acara-acara spesial seperti pernikahan, lamaran, ulangtahun, arisan, dan rapat.





