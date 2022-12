Sajikan Banyak Kejutan Spesial, Luminor Hotel Pecenongan Bakal Bikin Akhir Tahun Lebih Berkesan

ERA.id - Perayaan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial yang dinantikan oleh banyak orang. Untuk merayakan momen ini, Luminor Hotel Pecenongan menyiapkan banyak kejutan spesial dan berbagai promo menarik, yang bisa dinikmati dengan orang tercinta.



Pada malam Natal, 24 Desember 2022, Luminor Hotel Pecenongan mengadakan acara Christmas Dinner dengan tema "Holly Polly Christmas", pada pukul 19.00. Dengan cukup membayar Rp122.000 per orang, makan malam Natal akan ditemani oleh pertunjukkan musik dan bertemu dengan Santa Clause.



Selain acara malam Natal, Luminor Hotel Pecenongan juga menyediakan Gala Dinner pada malam puncak akhir tahun, 31 Desember 2022 pukul 20.00. Makan malam akhir tahun ini bertema "Black & Gold Vaganza", yang dimeriahkan dengan pertunjunkkan musik dari Variant Band.



Tak hanya itu, di sepanjang acara juga akan ada banyak hadiah dari permainan seru dan doorprize yang sudah disiapkan untuk para pengunjung. Dengan cukup membayar Rp177.000, Anda dapat menyantap sajian lezat sepuasnya dan bernyanyi hingga pesta hitung mundur menyambut Tahun Baru 2023.

Untuk menu makan malam spesial ini akan disajikan sekitar 50 jenis makanan. Menu itu perpaduan makanan dari berbagai negara, tetapi makanan Indonesia tetap mendominasi.

Hidangan Natal di Hotel Luminor Pecenongan (Dok. Era.id/Yessika)

"Semua All You Can Eat. Total ada 50 menu, dari appetizer hingga dessert. 50 persennya itu makanan Indonesia, 50 persen lainnya mix, ada Western, Jepang, China, dan lainnya," pungkas Executive Chef Luminor Hotel Pecenongan, Dedy Tjahyadi.



Jangan khawatir, bagi Anda yang ingin menginap sesuai makan malam, Luminor Hotel Pecenongan juga menyediakan promo khusus Paket Bundling Kamar. Dengan harga Rp800.000, Anda dapat menginap satu malam di Deluxe Room, sudah termasuk makan malam dan sarapan untuk dua orang.



Luminor Hotel Pecenongan juga menyediakan tawaran menarik bagi Anda yang melakukan reservasi makan malam Natal dan Tahun Baru sebelum 15 Desember 2022. Tawaran menarik ini bisa dilihat di Instagram @luminorhotelpecenongan dan TikTok @luminor.pecenongan.