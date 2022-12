Kaesang Pangarep Beri Kado Ulang Tahun Erina Gudono, Isi Kartu Ucapan Tuai Sorotan

ERA.id - Kaesang Pangarep memberikan kado spesial untuk ulang tahun istrinya, Erina Gudono. Hal ini terungkap lewat unggahan Instagram Stories Erina Gudono.



Pada unggahan itu, terlihat Kaesang datang dengan memegang pot bunga anggrek, buket bunga tulip, serta kue yang sudah diberikan lilin. Erina sendiri mengaku kaget mendapatkan kado spesial dari sang suami.



"Ehm makasih. Kaget @kaesangp tiba-tiba bawa surprise ulang tahun," tulis Erina Gudono pada keterangan unggahannya.

Kaesang Pangarep kasih surpirse Erina Gudono (instagram/erinagudono)

Pada unggahan lainnya, Erina membagikan foto selfie-nya dengan Kaesang beserta kado ulang tahunnya. Erina juga membagikan foto buket bunga dari Kaesang, yang isi kartu ucapannya menuai sorotan.

"Selamat ulang tahun ya istriku. Gak perlu dirayain lagi ya, kan udah dirayain di resepsi nikah. I love you so much istriku tercinta," isi kartu ucapan Kaesang.

Sebagai informasi, Erina Gudono sendiri sebenarnya berulang tahun pada 11 Desember 2022 lalu, yang bertepatan dengan tasyakuran pernikahannya dengan Kaesang Pangarep. Sebelumnya, melalui unggahan Instagram, Erina sudah mengucapkan rasa syukur dan bahagia ulang tahun bertepatan dengan tasyakuran pernikahannya.