Tiket Konser Westlife di Sentul dan Surabaya Mulai Dijual Hari Ini, Intip Kategori Harganya

ERA.id - Tiket konser Westlife The Wild Dreams Tour: All The Hits dengan jadwal konser di tanggal 24 September 2022 dan tanggal 25 September 2022 di Jatim Expo Surabaya sudah bisa dibeli secara eksklusif di tiket.com hari ini.



"Tiket.com sungguh bangga dapat menjadi mitra eksklusif platform penjual tiket konser Westlife di tanggal 24 September 2022 mendatang. Westlife memiliki fanbase yang besar dan konser ini akan menjadi momen bernostalgia bari para penggemar Westlife di Indonesia," kata Maria Risa Puspitasari, VP of Brand and Marketing, tiket.com dalam keterangan resmi dikutip dari Antara, Minggu (3/7/2022).



"Konser yang akan diselenggarakan secara offline ini juga menjadi wujud pemulihan industri hiburan di Indonesia. Kami di tiket.com tentunya terus berkomitmen untuk mendukung kebangkitan dan pemulihan pariwisata juga industri hiburan di Indonesia."



Tag: Westlife tiket konser sentul surabaya