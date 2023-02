Dibuka oleh Judika, Westlife Akan Bawakan Deretan Lagu Populer di Konser ICE BSD

ERA.id - Boyband legenda, Westlife, akan menggelar konser di International Convention Exhibition (ICE) BSD, pada Kamis (9/2/2023). Konser Westlife yang bertajuk The Wild Dreams 2023 ini akan dibuka dengan penampilan spesial oleh musisi Indonesia, Judika.

Untuk penampilan pembuka, Judika akan menyanyikan salah satu lagu populer dari Westlife, yakni "Beautiful in White". Beberapa waktu sebelumnya, Judika sempat mengatakan bahwa akan ada kemungkinan dirinya akan berduet dengan Westlife.

Westlife sendiri akan membawakan deretan lagu-lagu populer milik mereka. Mulai dari "Swear It Again", "Flying Without Wings", "Uptown Girl", "My Hero", "You Raise Me Up", hingga "World of Our Own".

Sementara itu, pihak promotor Warna Warni Entertainment mengatakan bahwa konser Westlife ini akan digelar secara intimate untuk para penggemar. Venue yang digunakan akan dibuat secara apik dan spektakuler.

Untuk tiket konser Westlife sendiri bisa dibeli di westlifeinjakarta.com. Namun, menjelang konser tiket yang ditawarkan sudah hampir sold out semua, hanya sisa tiket kategori VVIP.