Sapa Lagi Fans Tanah Air, Jadwal, Daftar Harga Tiket, dan Kejutan Konser Westlife 2023 di Indonesia

ERA.id - Boyband pop legendaris asal Irlandia, Westlife akan menggelar konser “WESTLIFE The Wild Dreams Tour 2023” di ICE BSD City Tangerang Selatan pada 9 Februari 2023.



“Alasan kami membawa Westlife sebenarnya karena ini salah satu grup band cukup lama, sekitar tahun 80an. Kita lihat mereka sudah punya fanbase diseluruh dunia sangat banyak sekali,” kata CEO Warna Warni Effendy Gunawan saat dijumpai di Jakarta Barat, Kamis (12/1/2023).



"Kita juga akan menjanjikan engagement yang lebih intimate khusus venue indoor hampir dua hektar. Hall 5, 6, 7 ,8 di ICE BSD City. Mudah-mudahan bisa membuat para penonton merasakan sesuatu yang berbeda,” tambahnya.



Lebih lanjut, Effendy menjelaskan bahwa pihaknya pada Desember lalu juga sempat membuka penjualan tiket pre-sale.



Tiket pre-sale di kelas Bronze, Silver dan Platinum pun ludes terjual saat itu. Untuk konser ini sendiri, Warna Warni akan menyediakan kuota sebanyak 2.500 penonton.



Selain menampilkan grup legendaris Westlife, konser ini juga akan dibuka oleh penyanyi asal Indonesia yakni Judika.



Di sisi lain, Judika sendiri mengaku baru mendapat tawaran menjadi pembuka untuk konser Westlife ini sekitar dua minggu yang lalu.



“Aku ditawarin sama manajemen baru-baru sebenarnya. Seminggu atau dua minggu lalu. Manajerku nanya ditawarin jadi guess star mau nggak,” ujar Judika.



“Aku tanya kapan? Ada waktu istirahatnya nggak? Paling nggak satu hari sebelum nyanyi aku mau off dulu gitu. Katanya ada jadi aku oke saja. Dengar nama itu sudah familiar, lagunya nyaman juga. Nggak ada alasan untuk nolak,” lanjutnya.



Tiket untuk konser “WESTLIFE The Wild Dreams Tour 2023” ini telah disiapkan dalam beberapa kelas. Untuk saat ini, tiket yang dijual adalah tiket harga normal.



Untuk Bronze dibanderol seharga Rp1.100.000, Silver Rp1.500.000, Gold Rp2.000.000, Platinum Rp2.500.000, Diamond Rp3.000.000 dan Super VVIP senilai Rp4.650.000.



Konser ini akan dimulai pukul 19.00 WIB. Para penonton sendiri sudah dapat melakukan penukaran tiket 5 hari sebelum konser itu dimulai.



“Di hari H penukaran tiket juga ada. Namun kami sarankan satu hari sebelumnya sudah selesai ya. Karena ada steril di pintu kaca depan lobby hall 6 dan 7,” tutup Effendy.